是什麼讓公司無法實現目標？又是什麼讓你無法發揮最好的工作表現？決策瓶頸、官僚主義、留不住人才、超負荷的會議和信件。我們的組織壞掉了，但我們可以修好它。

在公司申請一隻筆，可能要等一個月？即使有更緊急的工作，還是堅持開會？凡事必須照SOP走，不准為了節省時間而走捷徑？明明一個人可以批准的事情，偏要三個人分別審核？……身為上班族的你，是否覺得這些情境很熟悉呢？

「進化型組織」是更靈活、創新的團隊，工時較少但事半功倍，會找到對的方法，來達成過去不可能的任務。作者曾協助嬌生、微軟、Airbnb等國際企業成功組織轉型，他將新穎概念應用於職權、策略、會議、薪餉等不同管理實務面，並分享如何幫助組織找到更聰明、更有效的工作方式。

打造「進化型組織」的第一要點是「正向待人」：相信人人最好的一面。「骨董組織」認為員工是機械零件，必須用獎勵與懲罰來驅動，而進化型組織則認為人們內在有動力去發揮潛能。如果你認為人只會唯利是圖，他們就會唯利是圖；認為人會積極主動，他們就會積極主動。如果你信任員工，他們就會做對的事。團隊不是一組共事的人，而是一組互信的人。



第二個進化型組織要點是「錯綜意識」：給予授權與自由，讓大家在多數情況下自行判斷與互動。錯綜問題無法解決或控制，只能依靠管理與導引。組織本身是錯綜的，因此要創造對的工作環境，人人就能找出方法達成目標。書中提到，如果我們誤把錯綜當成複雜，永遠會沮喪事情無法理解與「控制」，「我們抓得太緊，忘了放手的神奇功效。」

書中有一章節分享主管如何下放「職權」？應從「信任」出發，而不是集中權力在自己手上。作者說，你不信任團隊能做事？但團隊其實比你想像中還能幹；或是你想對了，他們真的不能把事做好──那還不趕快換團隊？

身處「後疫情時代」的每家企業或團體，能從書中獲取實際的改革方針，讓組織再進化，打造更自由、快樂的工作樣貌。無論職位高低，都可以跟隨本書的建議，讓團隊一起變得更好──這是場「組織」功能的文藝復興，進化型組織不只「可能發生」，也正在世界各地「成真」，你的組織準備開始進化了嗎？

• 書名：組織再進化

• 作者：亞倫‧迪格南

• 出版：時報出版

• 上市日期：2020/08/25