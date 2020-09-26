「健康」是人生首要的財富，而慢性疾病長年為國人十大死因之首。為什麼病老是看不好？為什麼吃了藥還是無法根治？因為，絕大多數的疾病，與心念和情緒的糾結有關。

任職於花蓮慈濟醫院的許瑞云、鄭先安兩位醫師，受過完整的醫學訓練，對中 / 西醫、能量醫學、自然療法等領域也有深入研究，結合不同醫療領域的學養與實務經驗，幫助患者治療各種疑難雜症和慢性疾病，是廣大病友心中的「仁醫」、「良醫」。

近年來，兩位醫師致力於推動「心念醫學」。他們發現，心念與情緒和各種疾病間存在著強力連結。一旦調整心念、釋放卡住的情緒，許多慢性病不僅可以逆轉，甚至可以徹底治癒。

治病，從治心開始；心念，可「致病」亦可「治病」。

心念、情緒都是一種能量，雖然看不到、摸不著，但是這股能量深刻且持續的影響我們一生。大腦身為神經系統的硬體結構，記錄各種感官所接收到的訊息，包括如何詮釋心念，怎麼解讀情緒感受，或是保留串聯起一個又一個從小學習、體驗與記憶的內容。這些內容決定了一個人的特質、觀點與想法，讓念頭浮動，進而影響個人的行為。以人類短短數十年的生命縮影來看，人的一生其實就是一場感官的體驗，一門功課的學習，一趟心靈成長的旅程。

東方醫學的先進們早已看到許多情緒與身體臟腑的關聯，也談到情緒與五行的生剋關係。臨床經驗上，神經系統的運作、心念、情緒、免疫系統、內分泌系統、神經網路、經絡與脈輪等能量的流動，彼此有著密切連結與交互作用。如果能調整與某個疾病相關的心念、並釋放卡住的情緒能量，這個疾病背後的推動力，就會隨之緩解消失，受到影響的身體各個系統，也會跟著穩定下來，我們的身體於是開啟修復、自癒的過程。



不同病痛相對應的情緒也不同，透過「心念維護」引導可以自我修復。兩位醫師「心念醫療」的系統化觀念與架構，為許多常見卻難以根治的疾病，找到改善的方向與對治之道。

若能學習調整心念，便能啟動自癒力，以「心療法」取代藥物，突破中醫、西醫的盲點與限制，也避免藥物的副作用。調整心念不但能促進健康，更可改善家庭關係與生命難題。

兩位醫師在本書分享了許多調整心念後久病康復的真實案例，包括乳癌、乾眼症、大腸癌、直腸癌、自律神經失調、頑固皮膚疾病、免疫系統問題、甲狀腺失調、青光眼、膽結石、巴金森氏症、高血壓、健忘失智、肺部疾病、肩頸痛、頭痛、胸悶、胸痛、心痛、腸胃病、失眠、憂鬱症……等。期待有類似問題的讀者也能得到參照，進而走出困境、重獲健康。

書中收錄15種「心念練習」及作者親自示範影片，簡易可行有效。讀者可時常演練，維護心念、提升自癒力，善用心念的力量，維護身心靈健康！

• 書名：心念自癒力

• 作者：許瑞云、鄭先安

• 出版：天下文化

• 上市日期：2020/07/31