擺脫領薪族「忙、盲、茫」的思維，以有錢人的思考模式重新看全世界。

有個問題想要先請教各位讀者：「你是否想要工作一輩子？」

「當然沒有，到了六十歲就退休了！」如果你是這樣想的人，再問一個問題：「退休之後的你，收入來源是什麼？」

在這個世界上，能夠拿來賺錢的「資本」只有二種。一種是「勞動資本」，另一種則是「金融資本」。所謂「勞動資本」，指的是用自己的「勞動力」，或是透過做生意方式所賺取的金錢。

換句話說，只要有勞動就有賺錢的機會。相反地，如果自己已經無法再勞動時，錢也沒有辦法再進到口袋裡。簡單來說，若要運用「勞動資本」來賺錢的話，就只能一輩子不斷地工作。像這種運用「勞動資本」賺錢所產生的思考迴路，我稱它為「工作腦」。

所謂「金融資本」，指的是用自己所賺的錢來賺錢。我們所謂的投資，指的其實就是運用「金融資本」來賺錢的意思。換句話說，其實「金融資本」就是「即使是在睡覺、不必勞動，錢也會自己跑進來口袋」的意思。像這種運用「金融資本」賺錢所產生的思考方式，我稱它為「投資腦」。

在日本有許多人被稱為「有錢人」，但是這些有錢人其實大多都是「勞動富有層」，也就是因為認真勞動而變成有錢人的人。但是另一方面，真正的有錢人，即使不用勞動也能夠賺錢的「正牌大富翁」，這些人都擁有「投資腦」。因此，我所認定的「有錢人」定義如下：「不論是在經濟上或是精神上都非常富足，而且擁有掌握未來的能力。」也就是說，可以掌握自己的將來。

為了能夠掌握自己的未來，「趁年輕還有體力的時候，利用做生意等方式盡可能賺錢，等到年紀大了沒有體力時，就變成投資家好好守護自己年輕時所賺取的錢。」這種理想的狀態，其實就是所有投資家的目標。年輕時只有體力沒有錢，但是，年紀大了卻是有錢沒體力。所以才需要透過這樣的方式好好組合運用。

更確切地說，投資，並不會幫助你賺大錢。投資主要著眼的是「如果將手中的錢守護好，得以留存到未來」。所以，投資其實並不是「攻擊」，而是「防守」才對！想要開創事業，你需要的腦是「工作腦」，但是如果你想成功投資的話，你需要的則是「投資腦」。

• 書名：為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？

• 作者：世野一成

• 出版：時報出版

• 上市日期： 2020/09/08