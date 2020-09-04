搶救你的不果斷，擊破忙不過來的自欺謊言！拖延，真的有救！



曾有人分析過數百名富有的成功人士，發現這些人都有一個很重要的特質──他們都傾向「迅速做決定」。

然而，許多人卻苦於自己的拖延症，覺得自己就是無法克服這個毛病。

商業導師羅伯‧摩爾（Rob Moore）在《拖延有救》一書中指出，其實拖延並非僅是一種壞習慣，而是當個人價值感和獨立感受到威脅時，人們為逃避困境所啟動的保護機制，包括「害怕犯錯」、「害怕別人對自己期望過高，而自己達不到」、「太過貪心，想要魚與熊掌兼得」……這些心理恐懼，是造成拖拖拉拉不想成事的主因。因此要對治拖延，其實得先克服上述這些潛在的心態，釐清一些既定的迷思。

迷思一：遇到「重大決定」就舉棋不定

其實嚴格說起來，人生根本就沒有「重大決定」，一個重要決定往往是建立在許多微小的決策之上。如果你把某個決定看得太重，其實無助於你做出更快、更好的決定。要從大處思考，但要從小處著手。因此無論如何，先下決定做了再說，之後再慢慢修正，追求完美吧！

其實嚴格說起來，人生根本就沒有「重大決定」，一個重要決定往往是建立在許多微小的決策之上。如果你把某個決定看得太重，其實無助於你做出更快、更好的決定。要從大處思考，但要從小處著手。因此無論如何，先下決定做了再說，之後再慢慢修正，追求完美吧！ 迷思二：大家都在看，我不能做錯 別人怎麼想你……其實根本與你無關。因為他們的生活也都在擔心著別人怎麼想他們。這種「怕出錯」的心態，竟也是造成拖延的主因！試著重新認清這個事實，你可能會驚訝地發現，自己拖延、怕犯錯的心態也會隨之改善。

別人怎麼想你……其實根本與你無關。因為他們的生活也都在擔心著別人怎麼想他們。這種「怕出錯」的心態，竟也是造成拖延的主因！試著重新認清這個事實，你可能會驚訝地發現，自己拖延、怕犯錯的心態也會隨之改善。 把「待辦清單」變成「待轉清單」吧！ 將「待辦」清單變成我「待轉」清單。把不擅長的事情全部外包出去，把會讓你分心或你做起來不順心的事情讓給喜歡做或更擅長做的人。

將「待辦」清單變成我「待轉」清單。把不擅長的事情全部外包出去，把會讓你分心或你做起來不順心的事情讓給喜歡做或更擅長做的人。 遵循以下「一託，二管，三執行」的公式：

① 先委託；

② 再管理；

③ 最後執行。

現在，試試這個方法：下一次你開始執行任務或處理「待辦」清單時，不要直接動手，而是先看看有什麼事情是可以委託他人或外包的。

你想做的第一件事情還有誰可以做？第二件事情呢？第三件呢？就像完成這本書的過程需要有人搜集資料、編輯和排版的道理是一樣的。

一天要做的七件事情當中，如果你能將其中四件事情委託他人，自己做三件，那你就可以用不到一半的時間取得雙倍的成效，而且還能大大提升產出質量。

然而當你把原本自己要做的事情委託他人，這些事情不會隔天就像變魔法般完美地出現在你桌上。

任何「委託」他人的事情在完成之前，過程中都需要適時提供引導、檢查與管理。最後你可能委託了三件事情，然後有兩件「在掌控中」，最終只需親自完成兩件事情。

① 先委託； ② 再管理； ③ 最後執行。 現在，試試這個方法：下一次你開始執行任務或處理「待辦」清單時，不要直接動手，而是先看看有什麼事情是可以委託他人或外包的。 你想做的第一件事情還有誰可以做？第二件事情呢？第三件呢？就像完成這本書的過程需要有人搜集資料、編輯和排版的道理是一樣的。 一天要做的七件事情當中，如果你能將其中四件事情委託他人，自己做三件，那你就可以用不到一半的時間取得雙倍的成效，而且還能大大提升產出質量。 然而當你把原本自己要做的事情委託他人，這些事情不會隔天就像變魔法般完美地出現在你桌上。 任何「委託」他人的事情在完成之前，過程中都需要適時提供引導、檢查與管理。最後你可能委託了三件事情，然後有兩件「在掌控中」，最終只需親自完成兩件事情。 承認自己有拖延的毛病，利用技巧誘導自己積極做出決定：

切割日記時間區塊：

知道個人狀態的高低起伏、具有生產力和「在狀態」上的時間。

知道該如何進入狀態（以其做為誘因）：

有助於你進入狀態的元素可能是咖啡，可能是音樂（我需要重金屬），也可能是運動、在大自然中散步或是YouTube的影片能讓你受到激勵、迅速衝刺。

切割日記時間區塊： 知道個人狀態的高低起伏、具有生產力和「在狀態」上的時間。 知道該如何進入狀態（以其做為誘因）： 有助於你進入狀態的元素可能是咖啡，可能是音樂（我需要重金屬），也可能是運動、在大自然中散步或是YouTube的影片能讓你受到激勵、迅速衝刺。 競爭與挑戰：

打個賭，無論是賭錢還是賭運動。找某人挑戰。對許多人而言，不喜歡輸掉被打臉的感覺會比贏錢或其他動機更強烈。如果你是一個競爭精神強烈的人，那這就是捉弄自己的好辦法。

打個賭，無論是賭錢還是賭運動。找某人挑戰。對許多人而言，不喜歡輸掉被打臉的感覺會比贏錢或其他動機更強烈。如果你是一個競爭精神強烈的人，那這就是捉弄自己的好辦法。 獎勵與懲罰：

你喜歡做什麼？討厭做什麼？挑出最最喜歡和最討厭的事情，然後設定目標，最後看是要接受獎勵還是接受處罰。獎賞可以是物質，也可以是體驗，而處罰可以是公開丟臉、捐款給你不喜歡的對象或是付錢給競爭者！

• 書名：拖延有救

• 作者：羅伯．摩爾

• 出版：商周出版

• 上市日期： 2020/07/09