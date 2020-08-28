自從「一帶一路」倡議自中國於 2015 年正式發表以來，國內外評論繁多，褒貶不一。多數認為區域各地機遇處處，也有指推展過程可能困難重重。這些研究多半從「整體戰略佈局」、「地緣政治經濟」 、 「宏觀政治經濟」 、 「國際關係」的角度論述，學術界少有出現「以國家為個案」、「台灣觀點」、「聚焦在海洋東南亞」的系統性觀察。在這樣的背景之下，如何分析「一帶一路」在東南亞，特別是「一帶一路」在「海洋東南亞」的推展？

本書的撰寫，是在香港教育大學大中華研究中心呂大樂副校長、羅金義教授的支持與邀請下，由筆者組織台灣由北到南研究東南亞研究學者，包括：政治大學孫采薇、淡江大學鄧克禮（參與專書但並未參加研討會）、暨南國際大學王文岳、中正大學李佩珊、成功大學宋鎮照、正修科技大學戴萬平等五位教授，針對菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、汶萊五個國家，於 2018 年4 月香港教育大學舉辦國際學術研討會撰寫專文。該場研討會後各篇文章的修改版本，由中華書局（香港）有限公司支持出版。

綜合本書作者的意見，儘管「一帶一路」開局良好，但在接下來的若干年乃至數十年時間，要推進「一帶一路」建設倡議仍然面臨着不少挑戰。

其中一個不容忽視的挑戰是「海洋東南亞」的安全環境，也就是「中國威脅」對「一帶一路」的影響。雖然安全合作並未包括在「一帶一路」倡議的主要內容之中，但在相當程度上，「一帶一路」建設能否順利推進，與透過「一帶一路」降低「中國威脅」疑慮的安全環境密切相關。

另一個部分則是地主國對於這些建設與倡議的回應，會受到各國政局發展與社會經濟結構的影響。「一帶一路」倡議對東南亞國家是一種可期的機遇，也是一種潛在的威脅，導致各國採取不同的中國政策。威脅感高、經濟預期低，可能傾向於制衡中國；威脅感低、經濟預期高，可能傾向採取追隨的政策。與「陸

地東南亞」不同，「海洋東南亞」與中國沒有地理上的相連，受中國直接的影響較小，有更多的自主性。

最後，就台灣的觀點，本書的作者們也發現：為打破被區域經濟邊緣化的危機，政府提出「新南向」所涉及的「東南亞區域」與「一帶一路」所提的有不少重疊。礙於近年來兩岸關係欠佳，能參與「一帶一路」的空間似乎有限。在沒有國家願意與中國大陸為敵的現實下，台灣的「新南向」與軟實力，淹沒在中國大陸的「一帶一路」，台灣的處境未來只會愈來愈艱辛。

「知己知彼，百戰百勝」。「一帶一路與海洋東南亞」議題，看似與台灣無關，但在地緣政治經濟上卻是讓台灣無法逃避，這種看似無關卻又相關的模糊關係，更需要有來自台灣視角加以審視，這也是本書的可貴之處。面對東南亞這個區域經濟網絡，「台灣觀點」下的「一帶一路」其實多多少少呼應着現時台灣的處境，與其說「一帶一路」與「新南向政策」是政治競爭和外交角力的關係，不如說兩者都需要從對方的經驗學習如何更為貼近現實。當然，台灣的經濟實力不能與大陸相比，但在軟實力如人才、文化方面，還是有其過人之處。在反思「一帶一路」時代台灣的出路的時候，台灣需要有更多的彈性作法。

• 書名：一帶一路與海洋東南亞：台灣學者的觀點

• 作者：戴萬平

• 出版：中華書局

• 上市日期：2020/02/28