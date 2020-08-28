翻轉視野，解構東協不可或缺！

全球第四大經濟體的過去、現在、未來

快速變動的東南亞，在本世紀初，人口已經暴增至全球人口的8%，

在二十世紀末的亞洲金融風暴之後，經濟快速增長，即將成為全球第四大經濟體。

東南亞各國是否在「東協」的整合下，發展出全球的新權力地帶﹖

詳述東南亞各國的過去、現在，剖析東協未來走向﹗

作者米爾頓•奧斯伯恩博士長居東南亞，五十餘年來對東南亞的國家、複雜人種與語言進行長期研究與觀察，專注於十八世紀以來殖民統治的影響外，對印度、中國、伊斯蘭文化淺移默化造就的多元豐富的東南亞社會、經濟及政治生態，更多所著墨。





何謂「東南亞」？此區域名稱緣由又是何來？東南亞又涵蓋了那些國家？

華人在東南亞的經濟實力不容小覷，為何總在政治動亂中遭受排斥、殺害﹖

王室皇族的威權至今仍是泰國、柬埔寨的最後仲裁力量﹖

越南深受儒家文化影響，為何是共產黨長期把持政權，而且不斷與中國抗衡﹖

軍人執政是緬甸發展的助力還是阻力？

層出不窮的軍事政變是泰國的政治宿命﹖

美式民主政治竟成了菲律賓政治人物貪腐的溫床﹖

無視被驅離之恥，新加坡仍願與馬來西亞大跳探戈？

印尼擁有眾多不同種族、信仰的人口，卻能夠標榜「多元而一體」﹖

倡議分離主義運動的少數民族、激進的伊斯蘭恐怖份子是左右東南亞未來的關鍵少數﹖

1979年首版問世即廣受矚目，現今內容增訂資訊更新的第12版，對東協十國未來發展的瓶頸與看似倍數竄升的「金磚」前景，提出擲地有聲的權威分析，是進軍東南亞必備的工具指南。現今內容增訂資訊更新的第12版，對東協十國未來發展的瓶頸與看似倍數竄升的「金磚」前景，提出擲地有聲的權威分析，是進軍東南亞必備的工具指南。

• 書名：看見東南亞：解構東協前世今生

• 作者：米爾頓．奧斯伯恩

• 出版： 好優文化

• 上市日期：2020/01/08