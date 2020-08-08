回顧人類的移動發展史，「移動」與我們密不可分，從徒步行走到騎乘馬匹、再從馬車演進到汽車，一路到現代出現的飛機、輪船。隨著運輸科技不斷進步，這些演進都是為了滿足人類在移動上的需求；人們在日常生活當中，都會伴隨著不同的移動工具，無論是從家門口步行到學校、或者是乘坐飛機到國外出差，我們都會測量自己移動的距離、耗費的時間與花費的金錢。移動革命的每一階段背後，都是時間、空間與金錢這三個變數的計算題，換句話說就是如何更講求，快速又有經濟效益的從A點到B點。

過去一世紀，汽車與卡車是移動世界的霸主，就連我們居住的城市，也是為了適合汽車規劃打造的，但卻也漸漸衍生出嚴重塞車與霾害等問題，導向充滿浪費的現況：我們浪費了能源、時間與金錢。於是許多城市正在加長林蔭道路與建造自行車道，馬德里等城市開始禁止汽車進出市中心，還有其他城市要求進入阻塞區域的汽車付費，並鼓勵共用腳踏車與汽車共乘，試圖解決街道擁擠所衍生的各種狀況。

隨著科技日新月異，汽車將一步步轉變成人工智慧和機器人，其重要性正在逐漸消退。在接下來的十年，當汽車退居幕後，電動車、自駕車、送貨無人機或空中計程車等新型載具便會取而代之，改變你我的移動方式，引發一場移動革命。

而台灣在這一波革命中並沒有缺席，依據新聞報導，自駕巴士有望在今年九月於台北市夜間上路，這是台灣在無人駕駛的技術上，邁向與國際接軌的重要里程碑。

這本書帶領我們走訪上海、洛杉磯、赫爾辛基與杜拜等許多城市，了解現代尖端科技呈現什麼樣貌：Divergent 3D正在研發新系統，希望能用機器人與3D列印技術生產汽車，未來更有機會成為汽車製造業的全球軟體平台；Rivian公司全心研究電動車，讓福特公司投資五億美元入股，亞馬遜更砸下七億美元，成為這間新創公司的主要投資者之一，未來有望成為特斯拉的競爭對手；電子商務巨擘亞馬遜計畫未來用「八軸旋翼機」代替貨車，將貨品送到買家門口，希望能更新大眾對於物流的認知。

• 書名：移動革命

• 作者：約翰．羅桑, 史蒂芬．貝克

• 出版：寶鼎

• 上市日期：2020/07/03