被問「沒問題嗎？」只敢回答「是，沒問題！」

剛進公司時，身邊總是有許多體貼的前輩們，會好心的探問：「還好嗎？沒問題吧？」我們身為新人，是不是連想都沒想，就馬上回答：「沒問題。」我以前就常會這樣反射性回答！

明明還不太清楚公司的作業流程，卻裝出一副沒問題的樣子；明明沒有聽清楚前輩交辦的指示，卻還是回答「好的，我知道了」；明明不懂對方說出的某個專業術語，卻還是假裝自己聽得懂，繼續回答對方；明明緊張到腦中一片空白，什麼話都聽不進去，卻還要裝作若無其事的給出回應。

這是因為我們常誤以為，沒有辦法馬上理解命令的員工，就會被貼上「工作能力有問題、反應遲鈍」的標籤，在這種不安的心魔底下，逼得我們什麼都用「好的！沒問題！」來馬上回答對方。

在我還是新人的時候，就曾經因為對所有事情都說沒問題，而招致了重大的挫敗！

記得當時我被交付了一件搬運的工作，有前輩問我：「你一個人做的話，可以在時間內完成嗎？」我馬上用充滿信心與活力的口氣回答：「可以的，沒問題！」但後續的工作過程一點都不順利，讓我開始後悔了，如果剛剛回答的是「可能有點困難！」那該有多好。

眼看著似乎無法在時間內完成工作，但也沒辦法向別人開口求救，只好硬著頭皮埋頭苦幹。

直到前輩來確認工作進度時，判斷照這個速度肯定做不完，馬上請其他同事來協助，也多虧大家幫忙，總算即時完成。這次的經驗讓我深深體悟，輕易回答出「好的！沒問題！」是件多麼危險的事情。

但是想也不想就說「這對我來說，好像有點困難」，在職場上也非常危險，因為這會讓你的主管或前輩，認為你是個不積極的員工，而且，不試著挑戰，總是依賴別人，也無法讓自己成長。

不妨先試著回答：「好的！沒問題！」等到發現自己力有未逮時，再坦率求救吧！

遇到任何問題時，都請大方接下挑戰。如果發生意料之外的狀況，先回報對方，再反省自己有沒有做得不夠好的地方。

只要能以這樣的態度，讓自己一步步的挑戰與成長，相信一定沒問題的啦！

不老實上班指南：先盡全力嘗試與挑戰，一旦發現有困難，記得馬上請求支援。

人生有時要有一股衝勁

自由工作者初期會遇到的狀況，就是接不到案子。

雖然我想要成為以畫畫為生的插畫家，但一開始完全不知道該怎麼做，才能達成這個願望，所以我只好每天拚命的畫，先想辦法增進自己的繪畫能力。但不論我再怎麼精進自己的繪畫能力，只要別人看不到這些作品，一切就毫無意義，所以我緊接著規劃舉辦個展，讓大家能有機會來看看我的畫作。



當然，在個展舉辦期間，有許多認識的親朋好友們來捧場，甚至也給了不少誇獎，讓我一度以為這場個展辦得還算成功，但是在委託繪製插畫的工作邀約上卻毫無進展。

現在想想，會有這種結果似乎也不意外，畢竟只是舉辦一個創作展讓親友團來看看，大家頂多就是稱讚幾句「畫得很不錯」，對工作上的幫助實在有限。

我馬上理解到這種做法可能行不通，應該要走出去讓更多親友團以外的人看見我的作品才行，因此我決定參加能匯聚人潮的插畫市集。儘管三天活動要花上將近五萬日圓（大約新臺幣一萬三千多元）的參加費用，但我還是把它當成「初期投資資金」，狠下心來忍痛付了這筆錢。

雖然確實因此接到幾次插畫工作的委託，但沒想到這些案子的全部酬勞只有八千日圓（大約新臺幣兩千多元），考慮到我手邊的存款不多，如果每次都這麼大手筆花錢，卻只有一點點報酬，那收支很快就會出現赤字。

這逼得我開始思考「有沒有不花錢，卻能讓別人看到我的插畫作品」的辦法，然後也打了幾通電話向出版社自我推薦，但對方總是說：「可以將插畫作品寄來給我們參考喔！」之後卻連碰面的機會都沒有。

就這麼累積了一些與出版社交手的經驗後，我決定再挑戰一次，從自己平常就會參加的昆蟲活動下手，向主辦單位爭取設計傳單的機會。

但主辦活動的公司與出版社不同，並沒有公開的聯絡方式。但我想：「管他的，不試試看怎麼知道？」就衝到會場，直接問會場的工作人員：「請問活動主辦單位的負責人是哪一位？」再進一步爭取與他對話的機會。當下我毫不考慮就直接問：「請問有沒有插畫類型的工作，可以讓我來幫忙？」我在努力說明後，終於獲得對方的認可，對方答應讓我承接設計宣傳單的工作，每半年一次，每次酬勞是一萬日圓（大約新臺幣兩千七百多元）。



只要有過一次努力抓住工作機會的經驗，之後的自我推銷也會越來越得心應手，畢竟能接到案子，代表被大眾認可為專業工作者。所以請抱著義無反顧的心情，努力向別人推薦自己吧，說不定對方願意聽你提案的意願，比你想像中還要來得高！

不老實上班指南：請抱著義無反顧的心情，努力向別人推薦自己吧！

• 書名：老實上班，你會憂鬱到睡不著

• 作者：樹液太郎

• 出版：大是文化

• 上市日期：2020/07/01