在這個時代，你得靠自己賺錢的能力創造「安定」

在今後的時代裡，我認為「安定」的定義不再「仰賴於企業」，而會逐漸轉移成「個人賺錢的能力」。

日本昭和與和平成時代的「安定」的定義，在於「大企業或組織的歸屬」。只要進入大型企業任職，就能憑藉著年功序列，按照任職年資升遷。薪資也會隨著任職年資自然上漲，而且也不會被開除。只要沒有引起嚴重的糾紛，在公司安分地工作，任何人都能拿到退休金，在退休年齡順利退休。大家都是這麼認為的。

可是，在現代，「安定的企業」並不存在。

基於財力和品牌影響力，「不會馬上倒閉的企業」確實存在，但是，那種組織未必能夠保障自己所屬＝個人安定。企業能否存活是一回事，自己是否能夠在該公司存活又是另一回事，完全是八竿子打不著的問題。

近年，連知名大企業都不乏負面的話題，不是以四十五歲以上的員工為對象，招募自願退休者，就是降薪，又或者是隨著企業合併而採取降職、調遣等做法。

「歸屬於大型企業」和「大型企業可以讓自己存活」已經是天方夜譚。你可以把企業招牌當成錯覺資產加以利用，但是擁有「身在大型企業＝讓自己安定」這樣的錯覺，可說是非常危險的事情。

你必須拋棄掉「公司幫自己安排職涯」或是「薪資是別人給的」這樣的傳統觀念，抱持著「職涯靠自己規劃」、「靠自己提高年收入」、「透過副業靠自己賺錢」這樣的想法。

成為不仰賴企業的上班族

進大企業任職就等於安定，抱持著這種想法的人，就跟沉沒的豪華客輪「鐵達尼號」上的乘客沒兩樣。

一九一二年，當時世界最大的客輪鐵達尼號，在從英國南安普敦開往美國紐約的處女航中，撞擊到冰山而沉沒。意外的倖存者阿奇博‧格雷西上校（Archibald Gracie）描述輪船沉沒前的景象，「大海就像一面鏡子，星星清晰地倒映在平滑的水面上」。

登上船的所有乘客萬萬沒有想到，自己會在這艘豪華客輪上遭逢難以想像的恐懼。鐵達尼號的設計十分良好，即便全區十六個區域中的四個區域進水，仍然不會沉沒，但卻在意外發生後才發現，這樣的設計仍然不夠完善。

在電影《鐵達尼號（Titanic）》中，客輪開始沉沒時，許多乘客紛紛跑向還沒有沉沒的船頭。所有人都以船頭為目標，「緊貼」著逐漸沉沒的船身，試圖讓自己獲救。

試著把這種情況套用在企業上面。當公司面臨破產的時候，如果沒有跳槽到其他公司，只是緊抓著公司，結果會是如何？緊貼著沉船，企圖讓自己殘存的人，只能讓自己的命運隨著沉船一起沉淪。若想得救，就必須學會靠「自行求生的能力」。

如果你明天去公司上班，卻遭到上司開除，你有辦法神情自若地說：「我知道了，我會坦然接受。」嗎？

「自己隨時都能夠轉職」

「不論在任何環境，都能靠自己賺錢」

「除了薪資以外，我還有其他收入」

實現這樣的狀態，才能獲得「真正的安定」。與其仰賴一家公司，持續不斷地工作，倒不如在多間公司累積經驗，增加自己的市場價值，才是最好的自我防衛對策。

然而，不論轉職或副業，千萬不要以轉換跑道為目的。無論如何，把轉職或副業當成提高個人市場價值的「手段」，才是最重要的事。

轉職或副業是讓自己獲得更多高薪、全新成長、改變個人處境的機會，是任何人都可以運用的手段。在不知道哪艘船才會沉沒的現代社會中，運用這些手段，讓自己處於「隨時都可以轉換跑道的狀態」，才是最重要的。

• 書名：個人無限公司

• 作者：moto

• 出版：方舟文化

• 上市日期：2020/07/01