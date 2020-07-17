「不要想著贏，要想不能輸！」

電影《KANO》描述一九三一年台灣嘉義農林棒球隊一路打進日本「甲子園」的傳奇故事，劇中日本鐵血教練近藤兵太郎的關鍵台詞「不要想著贏，要想不能輸！」最是令人印象深刻。

其實，早在兩千五百年前的《孫子兵法》就提出相同的概念。〈軍形〉篇提到：「善戰者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。」（善於作戰的人只能夠讓自己不被戰勝而不輸，不能使敵人一定被我軍戰勝而贏。）對手不可能乖乖照你的意思行動，你能夠完全掌控的就是自己。這句話，一語道破戰場上「輸、贏、攻、防」的精髓。《孫子兵法》中的道理，直至現今仍然適用，對現代社會影響極深。

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）在其著作《數位神經系統：與思想等快的明日世界》（Business @ The speed of thought）中便經常引用孫子的句子；奠定日本德川幕府近三百年基業的德川家康因本書得天下；趨勢大師大前研一也曾分析《孫子兵法》對日本經營者的影響，稱其為「最棒的經營教科書」；歐美國家的商學院，更是將此書奉為「戰略書的始祖」，列為重要的必讀教科書。

此外，曾率領巴西隊贏得二○○二年世界盃冠軍、二○○六年帶領葡萄牙隊打入前四強的知名足球教練史科拉里，更是知名的孫子迷，他經常與隊員研究《孫子兵法》的戰略，並在宿舍的牆壁貼上書中令人印象深刻的名言。

由此可知，《孫子兵法》不只是一本兵書，更是讓你在所有競爭中獲勝的戰略指南！不分古今中外，不論政治、商業、人事管理、市場策略、運動……各領域的成功人士都能從中習得扭轉人生的關鍵智慧。

然而，對現代人而言，兩千五百年前寫成的《孫子兵法》，或許因用詞太古老而不夠親切。尤其書中背景為春秋戰國時代，提及的軍事作戰技巧，一般人較難馬上從中轉換成自己所需的智慧。本書作者田口佳史，正是超譯《孫子兵法》為現代職場策略指南的最佳導師。

他研究中國古典經籍逾四十年，是日本第一的東洋思想家；更因融合東方思想與西方先進技術的新經營思想，成為日本知名企業顧問，三十年的實戰經驗，曾協助兩千多家公司企業改造，指導一萬多名社會人士成為職場贏家。他在孕育日本商業菁英的知名學府慶應大學開的「論語」「老子」課程，更是學生們爭相搶修的超人氣課程。

作者以最平實易懂的文字，將《孫子兵法》全書十三篇，對應為現代人必上的十三堂課，本書內容可細分為四十七個【優勢對策】，包括人生計畫、作戰準備、聰明戰略、如何營造我方優勢、逆轉勝的關鍵、面對問題時的心態管理、帶人又帶心的領導原則、媒體與形象攻略、情報蒐集術︙︙教你精確掌握天時、地利、人和，創造優勢人生。

剛出社會的新鮮人，可以依照孫子的「五事七計」擬定縝密的人生計畫，培養個人優勢能力；進入公司兩、三年，亟欲嶄露頭角的新生代戰力，能從〈九變〉〈九地〉學會應對商場各種問題的訣竅，讓自己立於對手上風；獲得公司肯定晉身管理階層的中階主管，身兼開發市場和培育下屬的責任，〈行軍〉〈地形〉兩篇中的戰略和管理哲學，將讓你獲益良多；而肩負帶領公司責任的高階主管，除了可在本書中學綜觀全局、運籌帷幄的智慧，參考〈火攻〉篇的形象策略、媒體應用，更有助你掌握時代趨勢，樹立企業良好形象。

《孫子兵法商學院》堪稱最適合現代人的人生、職場生存指南，無論你身處企業哪個階層，位於人生的何種階段，遇到什麼樣的難題，相信本書作者對《孫子兵法》的重新詮釋，都能讓你獲得解決難題、自我提升的關鍵智慧，成為職場和人生的贏家。

• 書名：孫子兵法商學院（三版）

• 作者：田口佳史

• 出版：野人文化

• 上市日期：2020/07/01