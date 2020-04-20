時至清明與穀雨，氣候多變，陰晴不定。春夏之交，正是人體陽氣初升而陰氣漸減的時候，如果因為氣溫變化太快，在飲食上冷熱的拿捏不夠恰當，很容易破壞體內初升的陽氣，進而影響體質。如果在冬天寒氣正盛時未調理好的體質，也很容易在春季時顯現。

再加上目前武漢肺炎疫情緊張，往常的春日郊遊踏青，如今都得限縮活動空間，外在天候的影響與內在緊繃的心理因素，這個春日，並不好過，尤其家裡若有小孩或老人，這時更應該注意保健。艾療，也就是中醫裡頭的艾灸，正是居家最方便又溫和的保健之道。

熟悉中醫的讀者，對於李時珍的《本草綱目》想必不陌生。「艾葉……生性溫熟，純陽也。可以取太陽真火，可以回垂絕元陽。服之則走三陰，而逐一切寒濕，轉肅殺之氣為融和。灸之則透諸經，而治百種病邪，起沉痾之人為康泰，其功亦大矣。」說明了運用艾灸來補養陽氣、改善體質，是養護一家老小的好方法。

艾療所用的艾條、艾絨等等，很容易取得，兼之天然，是很方便的保養良品。書中也介紹了補養陽氣的關鍵穴位：關元。 關元就如同生命元氣的儲存庫，在肚臍下方三指寬的距離，以艾灸之，對養生調理有莫大的好處，尤其是春夏秋冬轉換之際，順時養生，正是扶養元氣、抵禦外邪的最佳時機。

現代人的步調緊張，肩頸痠痛、頭痛與失眠等等，都很常見。而尤其困擾女性的生理不適，更影響生活品質。舉凡現代人或居家老小的各種不適，本書都一一列舉症狀，也詳細說明經絡運行的原理，透過相關穴位，以天然的艾療來調理，都能一一緩解身體的不適。

中醫的施針，必須精確的辨認穴位，但艾療則取穴位周邊範圍，都能起效，照著楊力老師的《艾療》一書，以真人圖示來辨認穴位，一般人都能輕鬆做到，而日常生活的鹽巴與薑片，也都能拿來做為輔助工具。本書也分享購買優質艾製品的秘訣，市面上也有很多周邊商品，艾灸盒或貼布等等，方便運用。

• 書名：艾療

• 作者：楊力

• 出版：時報出版

• 上市日期：2020/04/21