作者國內第一位擁有英國IFA／美國NAHA雙證照的開業中醫師！她在書中撰寫了「2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）防疫對策」，並深入分析9種呼吸道系統疾病的療癒對策，如：急性鼻咽炎（感冒）、腸病毒、咳嗽、流感病毒、腺病毒、腸胃型感冒、過敏性鼻炎、氣喘、鼻出血。只要你了解專治呼吸道的所有精油，便能全面守護你的免疫力。

以中醫芳療來說，書中提到含有「1,8-桉油醇」的精油都有類似中藥風藥的功效，具有「辛散、升浮、質輕、氣盛」的特性。本書集中討論含有1,8-桉油醇的各種精油，以及中藥風藥精油。以往我們知道桉油樟（羅文莎葉）是抗病毒、感冒的第一首選，但是你知道嗎？其實，此精油只適用在病毒型感冒或痰濕或濕熱體質。因為這精油偏辛涼，若是單獨用在風寒感冒上，反而越抹越糟。而慢性咳嗽可能出現陽虛（體質）風熱（疾病）的證型而導致久咳不癒，必須同時使用適合體質的溫陽精油，如：薑、沉香醇百里香、肉桂；以及針對疾病的疏散風熱的精油（如：德國洋甘菊、忍冬花）才能改善病情。

因此，用中醫芳療的角度來使用精油，更有效更快好。這本書是中醫芳療初中階必讀之作！從入門到個案解析，你能學會中醫辨證思路，發揮最大療癒力。

• 書名：中醫芳療診察室

• 作者：李嘉菱

• 出版：大樹林

• 上市日期：2020/03/26