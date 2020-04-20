病毒、細菌、感染症！好可怕！防疫、抗癌，除了口罩跟藥物沒有更好的方法了嗎？

有效到不可思議的蔬菜攝取蔬菜湯，不但提高免疫力，連癌細胞都可以抑制！？

你沒發現？菜吃得越少，身體就越容易感染疾病！？

在一項對感染流行性感冒病毒實驗鼠的研究中，發現感染症與體內活性氧的濃度有密切關係。

「活性氧」是一種高攻擊性的劇毒物質，會傷害細胞與基因，破壞組織，使其喪失功能。

蔬菜攝取過低，體內存在過多的活性氧時，就會對基因造成損害，讓細胞突變而致癌。

為什麼植物不會得癌症？關鍵在於「植化素」！

蔬菜會製造大量可消除活性氧的物質（抗氧化物質）──也就是「植化素」。植物靠自己製造的抗氧化物質──「植化素」來抑制活性氧，即使在紫外線的持續照射下也不會罹癌。

作為研究抗癌藥物的科學家，多次以「蔬菜湯」進行臨床介入性試驗，研究證實併用「蔬菜湯」的肺或腦癌症的案例，轉移病灶消失，且比起一般單純用化學治療組的患者，能獲得更好的生活品質，壽命也較長。



此外，活性氧也是老化、動脈硬化、糖尿病、阿茲海默症等各種疾病的原因。因此，能夠消除活性氧的蔬菜湯，可說是預防百病的聖品。

• 書名：防疫抗癌！最強蔬菜湯

• 作者：前田浩, 古澤靖子

• 出版：瑞昇

• 上市日期：2020/03/25