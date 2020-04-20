迄今為止，全球範圍內疫情的觀察顯示，擁有心肺疾病的患者，受到新冠肺炎影響更為嚴重，本書針對心肺疾病的發生原因及症狀，以及目前主要的治療方式，讓讀者能夠完整並清楚的了解各項疾病。

此次的疫情再度喚起了民眾的危機意識，並開始重新審思身體健康的重要性。除了政府以及各個產業都預先做好防範之外，民眾自己本身的健康，更是須要做好對抗疾病的準備。

歐瀚文醫師在國外求學時，教授講了一句話，至今仍深深烙印在他的腦海中：「日常生活不吃藥不會死，但不吃食物會死，食物才能決定你的健康，藥只會讓你越吃越糟。」因此，從現在起，就要從決定我們健康的生活方式和飲食入手，才能真正在疾病來臨之前，達到預防的效果。

有鑑於國人對於疾病防護的需求，呼吸道成了首當其衝的健康門戶，因此本書以深入淺出的方式，前兩單元介紹各項心肺疾病的發生原因及症狀，以及目前主要的治療方式，讓讀者能夠完整並清楚的了解各項疾病。第三單元，則以臨床營養學的角度出發，了解各項疾病所需要的飲食方式和對症營養素，讓我們能夠在整合營養的觀點之下，修護呼吸道破口，全面防堵心肺疾病，遠離威脅，同時提升自我疾病防護力，達到「完美健康」。

走向平安的這條路上，讓我們一同攜手，為自己的健康加分！

• 書名：超強心肺免疫力

• 作者：歐瀚文, 賀菡懿, 洪佳琪, 陳郁涵

• 出版：博思智庫

• 上市日期：2020/04/08