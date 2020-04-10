當前世界充滿炫目而讓人分心的產品與誘因，我們越來越習慣「即時」回覆訊息、「多工」並行，在陪伴親友、孩子時，更不忘滑手機看LINE收信……作者尼爾．艾歐前作《鉤癮效應》，便是探討改變消費者習慣、打造吸睛的熱銷商品，但他發現，就連自己也變得很容易分心──他想重新找回「專心」的時間，然而，現代人該如何在紛擾生活中保有專注力呢？

他在新書《專注力協定》提及：「分心，是想要逃離正在做的事。」阻斷外在誘因（例如關閉手機通知、逃離網路）只能治標，我們很快便會開始尋找其他的分心替代選項，只有從「內在誘因」著手，才是一勞永逸的解決方案。

尼爾．艾歐認為，時間管理就是痛苦管理，「唯有了解自己的痛苦，才能開始控制，並且找出更好的辦法來處理負面衝動。」我們永遠都在為不適感尋求即時解藥，往往「滑一下」手機，不知不覺就過了幾小時。不過《專注力協定》分享，打電動這類被視為分心的行為，只要是在規劃的時間內進行，就不會打亂我們做真正重要的事，「你規劃好要浪費的時間，就不能算是浪費時間。」

而在工作分身乏術之際，我們的親人、伴侶經常受到忽視，只能分配到我們「剩下的有空時間」，讓珍貴的親密關係被逐漸「餓死」。書中提到，只要把陪伴珍視人事物的時間，訂定成行事曆上的既定行程，我們就不用再憂心人際關係惡化，也更能專注在眼前的任務上。提前規劃時間，安心又專心地做你想做的事吧！

如果你有不受干擾的超能力，生活將有何改變？「專注力」是人類擁有創造力的關鍵，而在資訊爆炸時代，無數未讀訊息、推播通知搶著吸引我們目光，透過《專注力協定》中簡單易行的4個步驟、3種「協定」，讓你專注10%的時間，換取90%時間的悠哉！

書中也提供10分鐘原則、重新定義任務、怎麽聰明應對資訊紛雜的聊天群組、讓會議更有效率等簡單實用的方法，能有效排解分心的衝動；並學習用「專注力協定」，由內而外重塑我們不易分心的體質，讓自己能重新專注在重要的人事物上。

• 書名：專注力協定

• 作者：尼爾．艾歐, 李茱莉

• 出版：時報出版

• 上市日期：2020/03/17