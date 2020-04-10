是一本為你培養能夠真正創造財富的正確心態，走上致富且長久保財的實踐之路所寫的書籍。「財富是一種心態，或者更準確地說，財富是由心態創造的」——作者在書中曾特別提及這一點。

我們為了生活而活著，但同時也夢想著有朝一日能實現自己心中的夙願。而積累財富，或是說經濟不於匱乏可能是大多數人希望能達成的心願之一。即使投資理財的方法日新月異，但對於財富的正確心態卻是亙古不變的。

作者富蘭克林．霍布斯在書中以69講深入淺出帶出「財富的祕密」到底是什麼？又要如何做到？分別像是——金錢不等於財富、節儉帶來真正的自由、淨收入才是真正的收入、儲藏並非儲蓄、最有價值的錢、安全的投資、現代人的財富、老年也是一種機會、通往富裕和幸福的道路、……等等。他所撰寫的這本書，匯集了從古至今關於創造累積財富的哲學、經驗和實踐，藉由淺顯的語言、真實的故事，以及關於財富的經典箴言，從消費、投資、工作、儲蓄、購屋等實際層面，到解析奢侈、節儉、自由、浪費、幸福等抽象觀念，娓娓道來關於財富的常識與真義。

不論你在追求財富的道路上是處於哪個階段，仔細閱讀、思索、計畫、實踐這本書中的明智建議，相信將不只能解開財富的祕密，更能獲得讓人生真正幸福、富足的智慧。

• 書名：心態致富

• 作者：富蘭克林．霍布斯

• 出版：臉譜

• 上市日期：2020/03/28