

失敗與挫折，是讓人成長的養分。

工作時的我們，難免感覺失敗、力不從心，無法盡如己願，然而，松浦彌太郎認為，失敗與挫折實則有著莫大價值，能讓我們思考如何踏出新的一步，克服難關。努力學習、發想、承擔責任與約束、接受挑戰，所謂的領導者，是以感謝的心來面對每天的工作。

本書將「工作即領導」所重視的原則，彙整成《領導基本100》╳《工作實踐100》，目的並不在於逐一完成，而是每天不斷地自我更新及修正。相信這些「基本」，不僅止於工作，也能在漫長人生旅途，成為驅使你的靈感與力量。



人累了，可以休息，如果心累了，又該如何是好呢？當喪失工作興趣，厭倦、疲憊席捲而來時，工作效率會接連低落，形成倦怠的惡性循環。工作多年下來，不易疲憊的初心、工作的眉角、待人處事的方式，這些「基本」是最容易被遺忘的。

《100個基本》是漫長人生旅途中必備的指引地圖。反覆多看個幾遍，讓它成為你的護身符。

《100個基本》需要每天不斷地更新修正，這樣才能讓這份人生地圖更加貼近自身。

《100個基本》的目的並不在於逐一完成，而是能因掌握到這些原則，並依循自己的成長軌跡蛻變。

• 書名：100個領導基本╳100個工作實踐

• 作者：松浦彌太郎, 野尻哲也

• 出版：悅知文化

• 上市日期：2020/02/17