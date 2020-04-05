亞馬遜崛起、消費世代交替，打破傳統零售業遊戲規則，在這個顧客需求與購物行為快速變遷的時代，零售業者要如何因應變革、掌握競爭優勢，才能站穩腳步、跟上市場潮流，進而贏得顧客青睞？

2016年開始，零售產業面臨了強大的「破壞」來襲，許多美國品牌面臨被摧毀的命運，關店潮一波接著一波，整個零售界產生巨大動盪，運動用品零售商Sports Authority關閉460家分店，零售巨擘沃爾瑪（Walmart）收掉269家據點，平價衣飾空中快遞（Aeropostale）有154家收攤。一些零售巨頭也中箭落馬，紛紛從市場消失，就連玩具反斗城（Toys“R” Us）、兒童用品品牌健寶園（Gymboree）和3C通路商睿俠（RadioShack）等重量級業者，都在2017年宣告破產保護。

這波破壞現象從何而來？是什麼力量點燃了零售革命？作者認為這當中有：亞馬遜推出創新服務、全通路融合、大數據分析顧客並投其所好、人工智慧等新技術運用、品牌垂直整合、過度展店造成倒閉潮、Z世代影響力增加…等七大破壞性趨勢顛覆了原有的購物體驗，促使業者的策略必須更以顧客需求為導向。

由此可見，零售業者想在市場中脫穎而出，就需要重新定位，發展策略必須更以顧客為導向，洞悉顧客需求，發掘讓消費者改變的消費行為的模式才行。現今亞馬遜橫掃市場以及90年代中期沃爾瑪成功顛覆零售業的關鍵之一，就是這兩家業者都對顧客的需求有一箭中的的了解。唯有以顧客為導向的零售業者，才能高舉勝利旗幟。

作者芭芭拉．卡恩獨創「卡恩零售業成功象限」，從「品牌」、「價格」、「體驗」、「無阻力」四大領域，幫助我們從零售變革中成功轉型的案例中，重新審視並發掘使企業在市場突破重圍的策略，來面對這來勢洶洶的嚴峻考驗。而在現今如此競爭的市場當中，零售業者在四大象限中備有一定的水準已經不足，而是必須取得兩個象限的優勢，才能繼續保有競爭優勢。

推薦大家閱讀《購物革命》這本書，無論你是否在零售行業中工作，都需要了解這個世界是如何變化，才能站穩腳步、跟上市場潮流。

• 書名：購物革命

• 作者：芭芭拉．E．卡恩

• 出版：寶鼎

• 上市日期：2020/01/03