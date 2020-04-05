數據資源的積累是發展數位經濟的前提。企業在嚮往智慧時代所帶來的機遇的同時，更要為企業的未來目標制定數據策略。

企業不僅要關注自己現在有什麼數據，更要了解未來會欠缺什麼，再去探討欠缺的部分有多少可以靠自己補充，有多少需要求助他人、與他人合作以實現補充。但是，要落實以數據為核心的改變、讓數據發揮策略性的價值，在實際運作上還有許多環節要打通。

阿里巴巴前副總裁、數據委員會會長／紅杉資本中國專家合夥人車品覺在2010年至2016年先後任職於支付寶、淘寶，並擔任阿里巴巴集團副總裁及首任數據委員會會長，期間開發多個數據產品，成功帶領阿里巴巴轉型成為數據公司。

在《數據的商戰策略》中，作者第一手公開阿里巴巴的轉型過程與數據治理經驗，建立以數據驅動為核心的智慧商業模式，包括如何從工作流中尋找數據化的切入點、如何設定數據收集策略與數據流通策略。更透過書中許多產業運用實例，解答企業推行數據化的最容易遭遇的困難點，並介紹醫療、金融、零售、娛樂等多種產業未來數據策略的想像，透過不同領域的數據結合，揭開並實現當前數據變現的最熱領域。

未來，如何在新5G時代，找到一套符合商業目標的大數據策略，實現數據變現，是所有企業共同的商戰策略。

• 書名：數據的商戰策略

• 作者：車品覺

• 出版：天下雜誌

• 上市日期：2020/03/04