《平台策略》的三位作者是專精於高科技事業策略與創新專家，包括：(1) 麥可．庫蘇馬諾（Michael A. Cusumano），麻省理工學院史隆管理學院傑出教授；(2) 安娜貝拉‧高爾（Annabelle Gawer），為英國薩里大學（University of Surrey）數位經濟教授暨數位經濟中心主任；(3) 大衛‧尤菲（David B. Yoffie），哈佛商學院國際企業管理系傑出教授。

作者們對平台策略和數位創新進行深入的研究，提出寶貴的洞見，深入淺出地分析、歸納如下事項：

簡述何謂「平台」、平台的重要特徵，以及驅動平台的力量；

審視平台市場的驅動因素，包括網路效應、多歸屬問題等；

啟動平台事業的四步驟；

分析不同類型平台的策略與商業模式，包括創新平台、交易平台與混和平台；

失敗平台常見的四大錯誤；

傳統企業加入平台經濟的三種方式；

預示四種將影響平台爭霸的新興技術，分別為：自動駕駛、語音辨識、量子運算，以及基因編輯。



三位作者期能以本書協助管理者和企業家建立禁得起時間考驗的平台事業，並在跟數位競爭對手和傳統競爭對手一較高下時，在市場上取得一席之地。



身為研究這些企業並與這些企業合作三十多年的專家，三位作者針對造就平台事業的強大經濟動能與技術力量，進行最權威且最及時的調查，讓我們洞悉亞馬遜、蘋果、微軟、臉書和Google這些平台巨擘的崛起，以及他們如何形塑全球經濟和未來工作型態。

• 書名：平台策略

• 作者：麥可‧庫蘇馬諾, 安娜貝爾‧高爾, 大衛‧尤菲

• 出版：商周出版

• 上市日期：2020/03/05