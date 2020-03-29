乍看「偷」這個字，許多人會直覺聯想成負面的事，例如：設計拿別人的點子來交差、作家拿別人的文章來改寫、甚至是仿冒品……等等。但已經出過《情緒成本》等多本書的商周專欄作家紀坪則認為，當人們無法一開始從零到有的生成一些自己的創意時，多半是把「拷貝」現有的當作起點，也就是所謂的「偷師」。

所謂「偷」，就是不知不覺，所謂「師」，就是向比你強、覺得值得模仿的對象學習。所有的學習，都是從模仿開始，不要怕一開始的效法，重要的是，如何把效法轉化成自己的想法與概念。曾經聽到有人說：抄一篇論文叫抄，十篇叫參考，一百篇叫研究。反過來說，人既然為師，就不怕被偷，甚至歡迎大家偷，當有人認同你的觀點時，不正是方向正確、大有展望之時嗎？所以建議大家「別忙著崇拜老師，大膽的來老師家偷東西！」把贓物館變成博物館，再轉化和創造成屬於自己的東西。

作者在書中也引用了許多成功人士的話語來佐證「偷師」的好處，例如詩人艾略特曾說：「不成熟的詩人只會依樣畫葫蘆，成熟的詩人懂得偷天換日⋯⋯」讓我聯想到，我們常常可以看到有些姊妹淘、兄弟幫，外形、語氣、喜好均十分相像，好似同一家工廠出來的產品，但，雖說是這樣，也可以找出些微的不同。

同樣是穿百摺裙，有人穿了可愛、有人穿了成熟，有些衣服、鞋子，不知怎的，看到就會想起某些朋友；有些則即使穿在身上都有種說不出的彆扭。總覺得，人都有自己的氣質，即使再受同儕影響、再覺得別人的似乎都比較好，也必須找到自己的特色與適合、舒服的打扮與日常。

不著痕跡的複製叫參考，不經思考的模仿叫抄襲⋯⋯。拷貝貼上不是不行，而是貼上後要如何內化成彷彿印上了自己的名字。

感謝大師們為我們開路，也因為有前人的智慧結晶，讓效法的我們得以有成功或失敗的依據，少走一些冤枉路。

• 書名：偷師

• 作者：紀坪

• 出版：時報出版

• 上市日期：2020/03/024