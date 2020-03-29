人生是一連串的選擇，資訊的解讀與運用將會左右人生的走向！

人類的心理特性總是會影響我們研判事物的本質。例如，連續投了三次硬幣都正面，我們總會覺得下一次是反面的可能性較高？或者，一般民眾不會二十四小時都戴口罩，但卻擔心有買不到口罩的可能，因此選擇了瘋搶口罩。若能清楚事物的本質，就能理解，只是宣導非發燒感冒者不需戴口罩是徒勞無功的，如何降低未來可能買不到口罩的擔憂，才是該解決的問題核心。

這本書，就是在介紹如何透過統計分析來找出事物本質的關鍵，並簡化思考，畢竟只要理解事物的本質，就不會因複雜度影響到正確判斷，在日常生活中也可以發揮極大作用。例如，排隊結帳時，「哪一排可以比較快結完帳？」又如，堆積如山的工作中，「先做哪一件最有效率？」從這些日常生活的場景，到升學、就業、結婚、買房等人生的重要階段，只要運用「統計思考」，就可以毫不猶豫地做出合宜判斷。

或許一般人覺得「A.I.人工智慧」離自己太遙遠，但「統計思考」至少可以幫助我們不會成為「工人智慧」。書中所談的內容，不光是一流商業人士需要了解，應該是現在人都需要具備的數據決策思維。

• 書名：能幹的人用統計思考判斷

• 作者：篠原拓也

• 出版：商周出版

• 上市日期：2020/03/04