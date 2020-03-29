那裡不行、這邊也出問題，手忙腳亂好「阿雜」啊……上頭的要求總是講得簡單，但……到底該怎麼做才能達標？

你也是飽受壓力、資源匱乏，每天抱頭煩惱、憔悴疲累的中階主管嗎？大家不要再孤軍奮鬥了！從今天開始，利用團隊的力量一起成長、共度難關！怎麼做？

每個人出社會後多少會換過幾間公司，一定在某個職場或現在的公司會遇到書中提到的問題，亟待解決。

雖然本書主要問題對象是「中階主管」，但是作者傳授的工作方法或是態度一般人都適用，對於職場工作者非常有助益。

本書提到的問題，翻開書中拉頁地圖立即一目了然，清楚翔實的圖表和活潑的說明，引讀者一頁一頁讀下去。

作者還要告訴你：認清三個現實讓你和管理不善說拜拜

選手兼教練是「無法避免的現實」

在現今少子化、高齡化，人手不足的時代，球員兼裁判的做法是無法避免的現象。 請捨棄「主管什麼都要會」的觀念

不需要什麼都自己來。交給部屬或是仰賴外部員工即可。 切忌凡事親力親為

主管被要求的任務年年增加，工作的標準也越來越高……那就借用他人的力量來改善狀況吧。

主管不需要是完美的 ， 也不該什麼事都自己承擔 。一個人無法勝任的話 ， 把職務分擔出來就可以了。讀完這本書，從明天開始，你一定能笑著帶領團隊一同成長！

• 書名：夾心餅乾主管的問題地圖

• 作者：澤渡海音, 白井匠

• 出版：方舟文化

• 上市日期：2020/03/11