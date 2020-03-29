早餐吃了什麼、靈光一現的想法、惱人的情緒等。每個人日復一日，習以為常的貼出自己的看法，這就形成了表達的習慣。

如果你把這樣的表達習慣，投射在你的日常溝通上，很不幸的，你將成為一個失敗的溝通者。

你是否常因為想完整呈現內心的小劇場，而滔滔不絕地講了一大串話，最後被聽者一句「所以你的重點在哪？」的反問而擊潰。又或者在聽完朋友的傷心抱怨後，提出誠摯中肯的意見後，發現對方的情緒再次陷入低谷，讓你質疑自己究竟說錯了什麼。

大家都知道溝通並不是單向的事，但我們很容易在對話過程中忽略這件事，導致溝通成了各說各話的局面。如果從純粹功利的角度來說明溝通這件事，那麼溝通的重點，不應該是表達你想要表達的各種內心情感或事情細節，而是讓對方聽進去你說的話，並且讓對方去做到你想要他做的事。

所以前情提要或是鋪陳過長就免了吧。你想要請同事幫你的忙，就別再說因為你昨天小孩發燒或是熬夜打電動沒睡飽（更何況這還真不該說）的瑣碎情事，試著講重點，讓人一聽，就知道你有難處而且需要幫忙。本書的初衷，就是讓有效的溝通能在1分鐘內完成，無論是職場上的工作溝通，或是私底下人際關係的維持，都能讓你成為蛻變成一個成功的溝通者。

至於那些展現自我的話，你依然可以發表在IG和臉書上，完全不衝突。

• 書名：1分鐘高效表達術，讓你說話不再被當空氣！

• 作者：沖本るり子

• 出版：如果出版社

• 上市日期：2020/03/16