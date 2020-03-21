這本書從傳統底片產業中的警世故事開始談起，柯達為新技術投入鉅資，在1900年推出首台數位相機，奪得市場先機，2000年時已經躍升為數位影像生產商的領導者之一。2001年，柯達大膽收購了一個新成立的照片分享網站Ofoto，試圖在數位影像領域中占得一席之地。然而，柯達雖然買下了Ofoto，但卻並未將其轉型成活躍的社群媒體，反而專注在讓人們沖印更多照片上，錯失了轉型機會。柯達後來在2011年賣掉這家公司，並在2012年申請破產保護。

在這個實際案例中，柯達早已為了轉型做了十年的準備，為什麼卻還落得宣告破產的下場呢？這家公司絕對有能力、有資金，也有做出改變的先見之明，但關鍵在於錯失了珍貴的轉型機會。當市場領導者看似高高地安坐在戰局中的位置時，破壞性變化便隨之開始，改變雖不會在一夕之間發生，但當破壞力愈來愈加劇，最終如果無力去對抗這波浪潮，就會成了破壞性創新餘波的受害者。

當破壞性的改變愈趨頻繁，代表領導者僅有極短的時間可以做出回應。事實上，在領導者感覺達到巔峰的時候，正是他們應該為改變做好萬全準備的時候。領導者如何成功地執行雙軌轉型，讓公司可以擁有未來，而不是被未來摧毀，正是這本書所要闡述的轉型策略核心。

所謂的雙軌轉型，是指公司轉行時應同時做兩件事：一，重新定位現在的業務，用創新的方式調整現有的商業模式；二，選擇創造新的成長引擎，用自身獨特的產品與服務解決新問題，開創未來的生意。兩者若能順利同時進行，公司就能面對破壞性變化帶來的挑戰，將既存的威脅變成巨大的商機。

你身處的行業也有這些現象嗎？像是顧客習慣改變、顧客忠誠下降、風險投資增加，或新競爭對手靠不同商業模式取得贏面？這些現象表示你那一行正面臨根本上的變革。本書有許多令人信服的案例研究，公司類型多樣且具知名度，能幫助你公司因應眼前的變局，因應破壞性變化的困境，找到未來的機遇！

• 書名：雙軌轉型

• 作者：史考特‧安東尼, 克拉克‧吉伯特, 馬克‧強生

• 出版：寶鼎

• 上市日期：2019/01/04