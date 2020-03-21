克里斯汀生以他摩門教傳教士的初心出發，並以其視野和省思為經，以可落實的理論和個案為緯，帶領讀者以「反直覺」的方式思考各地遭到忽視的商機。創新有很多種，每種創新都有其對產業與經濟所帶來的意義。克里斯汀生認為「創造市場的創新」（market-creating innovations）能夠讓組織立於不敗的地位，並且在既有市場已經飽和時，開闢新的市場。

克里斯汀生在《繁榮的悖論》中指出，零消費客群基於多種原因而無法取得市面上的產品，企業以切換不同的視角，替零消費者解決尚未有解方或解方不足的問題，提供全套方案。這也正是「創造市場的創新」發揮關鍵效用之處，一方面建立可獲利、可擴展的商業模式，另一方面拉進建設和制度，由下而上帶動整體發展。

創新本身正是社會自我修復的流程，在每個國家和產業都有潛力無窮的新商機。他和研究團隊從各國經濟發展和創新組織中，找出充滿說服力的成功案例，從醫療到汽車，從金融服務到保險，從地板到食品，可供創業者和管理者開拓新市場。

當我們回過頭來看台灣當下的問題，諸如各產業面臨紅海困境、如何擴大內需以驅動經濟、老齡化社會和長照服務、年輕世代相對剝奪感快破表等。克里斯汀生的《繁榮的悖論》告訴讀者，市場不乏大顯身手的機會，也為台灣的企業和發展找到「變得更好」的可能。

• 書名：繁榮的悖論

• 作者：克雷頓．克里斯汀生, 艾弗沙．歐久摩, 凱倫．狄倫

• 出版：天下雜誌

• 上市日期：2020/03/04