作為Visa董事會成員、Yahoo!董事會前主席、eBay前CEO以及矽谷著名天使投資人，本書作者梅納德‧韋伯，集結40年縱橫新創界資歷為創業家、企業家、商界領袖、經理、經營者甚至有上進心的員工提出最明智、實用且受益無窮的創業管理建言。

如果你「想」創業，你一定要先思考這些問題：

如何選擇創業夥伴？

如何找錢？

如何招募員工？

如何設定公司文化？

如果你已經開始創業，你一定會遇到這些問題：

沒有人願意投資你的事業，該怎麼辦？

太多人想要投資你的事業，該怎麼辦？

要怎麼設定公司的估價？

要如何了解收益分配、千層蛋糕和股權結構表（或如何保護你的股票的真正價值）？

如果你已經創業成功（可能只是暫時的），有些基本原則你一定要掌握：

良心建議：以鼓勵代替恐嚇是最佳領導方針。But how?

公開溝通非常重要，但要如何營造可以舒適表達意見的工作環境？

新創界的交流活動多不勝數，掌握基本原則，篩選參加不會占用你時間又無意義的聚會

如何建立一個不會找你麻煩、又能夠支持你的董事會？

即使你的事業步上軌道，也一定會遇到的管理挑戰：

如何面對重要員工離職？

如何處理表現不佳的員工？

如何激勵員工？

如何在員工心中贏得尊敬、信譽？

每個新創事業都有瓶頸期與危機，你該如何面對：

自己的事業在市場中處於不上不下的位置

超強競爭對手進入你的產業

失去靈感

公關危機

法律訴訟

倒閉（劇透注意：這不是世界末日！）

本書收錄將近八十封信件，都是深思熟慮、充滿智慧的衷心建言，是新創領導的成功心法。作者從過去四十多年的廣泛商務經驗，結合同理心、幽默感和直率語言，逐步解說所有細微卻基本的創業與管理問題。

• 書名：Dear Founder

• 作者：梅納德‧韋伯, 卡莉‧阿德勒

• 出版：野人

• 上市日期：2020/03/04