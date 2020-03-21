Dear Founder
作為Visa董事會成員、Yahoo!董事會前主席、eBay前CEO以及矽谷著名天使投資人，本書作者梅納德‧韋伯，集結40年縱橫新創界資歷為創業家、企業家、商界領袖、經理、經營者甚至有上進心的員工提出最明智、實用且受益無窮的創業管理建言。
如果你「想」創業，你一定要先思考這些問題：
- 如何選擇創業夥伴？
- 如何找錢？
- 如何招募員工？
- 如何設定公司文化？
如果你已經開始創業，你一定會遇到這些問題：
- 沒有人願意投資你的事業，該怎麼辦？
- 太多人想要投資你的事業，該怎麼辦？
- 要怎麼設定公司的估價？
- 要如何了解收益分配、千層蛋糕和股權結構表（或如何保護你的股票的真正價值）？
如果你已經創業成功（可能只是暫時的），有些基本原則你一定要掌握：
- 良心建議：以鼓勵代替恐嚇是最佳領導方針。But how?
- 公開溝通非常重要，但要如何營造可以舒適表達意見的工作環境？
- 新創界的交流活動多不勝數，掌握基本原則，篩選參加不會占用你時間又無意義的聚會
- 如何建立一個不會找你麻煩、又能夠支持你的董事會？
即使你的事業步上軌道，也一定會遇到的管理挑戰：
- 如何面對重要員工離職？
- 如何處理表現不佳的員工？
- 如何激勵員工？
- 如何在員工心中贏得尊敬、信譽？
每個新創事業都有瓶頸期與危機，你該如何面對：
- 自己的事業在市場中處於不上不下的位置
- 超強競爭對手進入你的產業
- 失去靈感
- 公關危機
- 法律訴訟
- 倒閉（劇透注意：這不是世界末日！）
本書收錄將近八十封信件，都是深思熟慮、充滿智慧的衷心建言，是新創領導的成功心法。作者從過去四十多年的廣泛商務經驗，結合同理心、幽默感和直率語言，逐步解說所有細微卻基本的創業與管理問題。
• 書名：Dear Founder
• 作者：梅納德‧韋伯, 卡莉‧阿德勒
• 出版：野人
• 上市日期：2020/03/04