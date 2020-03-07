24歲的格蘭特，出社會工作三年之後失業，銀行帳戶裡只剩2.26美元，還有卡債、學貸、房租要還……用了人生4,700個小時的時間在工作上，他終於體悟到：領著死薪水，退休想得美。接下來他透過儲蓄、投資、副業，用5年的時間使自己的資產淨值超過新台幣37,500,000元。30歲的他，成為美國FIRE運動（Financial Independence, Retire Early財務自由、提早退休）的代表性人物。

FIRE運動的行動手冊，作者格蘭特全然無私分享自己的致富、投資、儲蓄策略，包含:最大化利用全職的福利、協商加薪：時機與該準備的資料、找到適合你的副業、讓副業變成你的被動收入、投資組合 + 提領率 + 5個方法、省錢旅遊與居住的方法、結帳前要做的11個思考。

書中有許多實用的工具，例如「物品的未來價值計算器」、「財務自由計算器」，協助我們思考是否需要買一杯咖啡、計算出我們要多少錢才能退休。是一幅路徑圖，通往令人嚮往的人生方向，加入全球性的FIRE潮流，過著屬於自己真正的人生。

去找讓你賺最多、你喜歡的副業吧

作者原本在數位行銷公司工作，但即使把 50％ 的薪水省下來，再計入通貨膨脹，25年也不足以退休。於是作者開始用副業賺錢，替芝加哥的一家小公司寫網站，隨著諮詢項目和客戶不斷變大，不到兩年的時間，專案項目從 500 美元變成了 10 萬美元。作者一度擁有13項收入來源，包含改裝露營車轉賣、幫鄰居洗車、學習搜尋引擎優化等。

以提早5年、10年退休做儲蓄目標

賺得越多，就有能力省越多。作者一開始只能存到15%的收入，漸漸增加到20%、50%，最後每年收入有80%成了儲蓄。但這樣也必須對生活方式進行重大調整，當錢賺不多，就應該減少開銷，提高儲蓄率。

你比想像中有價值，勇敢追求財富吧

一家公司如果要取代高績效的員工，必須付出非常高的成本。當你成為高績效的員工，你就可以累積加薪談判的籌碼，你可以使用求職網站快速瞭解市場上的行情，同時與業界獵人頭業者打好關係，這些人最瞭解你值多少錢，也可能提供你更好的機會。

• 書名：財務自由，提早過你真正想過的生活

• 作者：葛蘭．薩巴帝爾

• 出版：遠流

• 上市日期：2020/02/26