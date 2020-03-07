財經媒體上看到或聽到這句話：「指數將區間整理，未來將以個股表現為主」？這句話適用於每天的行情分析，而且永遠不會出錯。投資人賠錢的時候，只能怪自己選錯了個股，可不能怪股市專家喔！

絕大多數的投資人認為當然應該要「選股不選市」，透過精準的選股，就能無視大盤的漲跌，一路賺到底。但是，選股容易嗎？有財經背景的投資人或許看得懂各家公司的財務報表，但買股票是買未來，所以真正會漲的股票，一定是該公司或所處產業具備未來成長的潛力，這就很難去預測評估了。選股這件事一定會給投資人帶來焦慮感，而如果你又根本不關心這家公司的經營體質，只是想賺取股票的價差，就肯定會更加焦慮了。

股市金句：「不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡」，所以當然不會單押一支，而會買好幾支股票，美其名「投資組合」，可是當你資金有限、買的股票種類不夠多時，分散風險的效果就會大打折扣，甚至其中一兩支的虧損就抵銷了整體的獲利，這或許也是大家普遍的經驗。



本書作者施昇輝分享的「只買4支股」，都是和台股指數連動性非常高的ETF，完全符合「不要再選股」的精神，而其中2支則可以說是「大不了套牢」中最能讓人安心的標的。選股太焦慮，就別再選股了！套牢很難避免，就擁抱它吧！

• 書名：只買4支股，年賺18%（全新加強版）

• 作者：施昇輝

• 出版：商業周刊

• 上市日期：2020/03/05