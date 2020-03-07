本書的內容雖不能使讀者富可敵國，卻是讀者唯一需要的投資和財理財指南！保證致富的書籍都是詐欺，只談商品或黃金投資的書又侷限於特定遊戲，百科式書籍雖囊括各種理財工具，卻讓你無從下手。本書討論內容全面而實用，是人人必讀的投資和理財指南。

從本書第一版發行到現在已經四十年，銀行存款從高息到幾近零息，但書中所提供的投資和理財原則，依然適用於今天看似複雜的金融環境，因為作者所整理與羅列的投資和理財原則是恆久不變的！因應科技的轉變，投資工具日新月異，投資商品琳琅滿目。本書除了要引領讀者如何運用錢財，更貼近時代介紹了許多新興的投資商品和工具。不論你採用何種投資策略，本書的內容都將有助於讀者在當今金融市場上取得最佳優勢。

上班族在固定收入的情況下，要如何以僅有資金進行投資和理財？理財是一種習慣，也是一種心態，必須從生活中開始實踐，一分一毫慢慢的累積，繼而透過各種投資組合和理財策略，以錢滾錢的方式，最終達到更多的收益和被動收入，讓自己可以在退休時過著舒適而不用為錢煩惱的愜意生活。

作者運用簡潔、詼諧、真正易懂的技巧和解釋，提供了明智的建議和如何在生活中省錢、儲蓄、稅務規劃、投資、退休準備等方面的實用資訊。

讀者只要按照本書的指引，聰明理財並培養明智的習慣，你就能掌握良機，盡享財富增值機會並避開各種投資陷阱。

• 書名：你唯一需要的投資指南

• 作者：安德魯‧托比亞斯

• 出版：久石文化

• 上市日期：2020/03/06