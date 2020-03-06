歷史上每一次的工業革命，除了改變人們的生活，也讓許多眼光精準的企業家或投資人得到了可以延續數十年、數百年的財富。

現在，隨著5G、AI、雲端運算等技術越來越成熟，第四次工業革命將為我們帶來更巨大的轉變與機會。由於這些技術並不是靠模仿就能趕上的，所以能抓住機會的人，將有可能得到更多的財富、更大的成功。

那麼，到底什麼企業會長期看漲？股票又要怎麼選才好？任職於韓國第三大金融集團旗下金融投資公司研究中心主任的作者，在經過多年的觀察與分析之後，發現就連曾表態「不會投資科技股」的巴菲特，也開始投資蘋果和亞馬遜了，這代表「全新的投資模式正在成形，現在正是累積財富的最佳時機」。

為了幫助讀者了解投資趨勢，本書前半部將說明第四次工業革命的核心技術、產業現況與前景、以美中為主的經濟生態圈等一定要知道的事。而在後半部，作者特別統整出已經在第四次工業革命中建立起股神巴菲特所重視的「經濟護城河」，占有重要主導地位的12大企業，包括FANG（Amazon.com、Alphabet、Facebook、Netflix）、蘋果、微軟、BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）、輝達、軟銀、Salesforce.com的事業結構、長期前景、獲利能力等關鍵細節，並在附錄列出30間值得密切關注的企業。所有眼光長遠的人，絕對不能錯過就在眼前的致富機會。

• 書名：投資第四產業最有成長力股票

• 作者：趙容儁

• 出版：高寶出版

• 上市日期：2020/02/26