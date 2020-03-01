本書為中華電信董事長室資深顧問──顏長川先生的第一手體驗式報告，細數策略轉型基礎，專為在5G的大環境下，受到數位匯流和數位金融衝擊的各利害關係人，或想要長命百歲過SMART生活的各行各業的CEO、各級主管和上班族而寫。

以深入淺出的方式，完整而有系統地介紹5G與物聯網（IOT）、人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、雲端（Cloud）、邊緣運算（Edge Computing）、裝置（Device）的生態系（Ecosystem）關係，以形成的智慧新世界。

面對5G時代大未來，針對資通信業「數位匯流」和「數位金融」兩大趨勢，造成「跨界混合、異業結盟」的大生態，有詳盡的描述。並關注數位經濟下的熱門議題，包括：注意力經濟、內容行銷、網紅商機與金融科技（Fintech）。透析5G新時代與我們的關係，及如何因應5G所帶來的變革與衝擊。非常適合企業中各階層人士閱讀。

全球「5G」世代的商戰即將提早開打，南韓首爾可能是全球第一個5G商用地區（2018年12月1日）。每個職場中人都在擔心會成為5G世代下的受益者或受害者？大家都一頭栽進物聯網的世界，想把一切可以連線的東西全部連結起來。2020年5G將瘋狂進入商轉，全球會有170多家電信商提供各類的5G商用服務。2035年，台灣的5G科技將創造1,350億美元的產值，帶來51萬個工作機會。

當人工智慧（AI）和物聯網（IoT）結合成（AIoT），透過大數據（Big Data）及雲端（Cloud）和邊緣（Edge）運算，形成一個有感（SENSE）的智慧新世界。消費者將在智慧國家的智慧城市的智慧家庭過智慧生活，而集團企業、中小企業、小微企業或新創企業，大家都在找SMART商業模式。

由於5G最重要的五大運用是AI、物聯網、車聯網、SmartHome和VR/AR；而IoT的前五大創新服務為智慧製造、零售、醫療、能源和運輸；因此受惠的產業有媒體、娛樂、汽車、公共運輸、醫療衛生、數位經濟、金融科技、行動支付及能源公用事業等；各行各業都必須做好「跨界混搭，異業結合」。

• 書名：5G時代大未來

• 作者：顏長川

• 出版：時報出版

• 上市日期：2020/01/21