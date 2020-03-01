扮演第三次人工智慧熱潮領頭羊角色的「深度學習」，正以銳不可擋之姿進化。做為人工智慧時代的通用技術，「深度學習」蘊藏著能夠改變一切產業中所有業務、創造新事業的潛力。

而近期由臉譜出版的《深度學習的商戰必修課：人工智慧實用案例解析，看35家走在時代尖端的日本企業如何翻轉思考活用AI》便是從大企業到中小企業，從金融保險、零售流通、醫療保健、機械交通到文創媒體，以系統化歸納深度學習活用案例，找出高效運用的最佳模式！

書中涵蓋了LINE、可口可樂、本田、樂天、NHK、So-net、佳能醫療系統……等案例，直擊AI計畫推動者的挑戰與艱辛，收錄大量照片和圖表，讓讀者身歷其境感受快速擴展的深度學習應用的今日與未來！而且以第一手訪談先驅者的前瞻思考，讓我們掌握智慧化新技術的無限商機，可說是極具閱讀參考價值！

就相關工作研究領域的人來說不但可閱讀到人工智慧專家解答企業在商業應用上經常面臨的問題，包括值得挑戰的領域、需要的人才、費用估算、成功活用的關鍵要素等；即便是一般大眾，或許不是每個人都會開發AI、都需要思考AI運用，但人人都是AI消費者、獲益者、享受者，也是受AI影響者。將可透過本書，見證人工智慧如何深入我們的生活，改變世界！

• 書名：深度學習的商戰必修課

• 作者：日經xTREND, 日本深度學習協會（監修）

• 出版：臉譜

• 上市日期：2020/02/01