你想過2028年的世界可能會是什麼模樣嗎？

DeepMind的圍棋軟體AlphaGo在2017年壓倒性戰勝世界頂尖棋手。而它的後繼者AlphaGo Zero只需要重複數小時的自我對奕，就能強到擊敗西洋棋、將棋或圍棋的世界冠軍程式。這個結果相當讓人震驚，而這背後又隱藏了哪些問題呢？

當AI（人工智慧）進化和普及的來襲，是否有一天會奪走我們的工作呢？而我們幾乎每天都會觀看的YouTuber，將被不需要休息、每天都能上傳影片的AI YouTuber取代？AI機器人將全面進駐家庭，除了做家事，也會成為家人或朋友？

面對未來諸多的不確定性，《2028》作者岡田斗司夫針對社會趨勢與流行文化作系統性的論述，以「第一印象主義」、「用搜尋代替思考」、「中等貨色閃邊站」三大法則，預測渾沌現代社會在2028年的未來模樣，他認為今後的「未來階層差距」將會愈來愈大，比起所得或是教育，對未來的敏感程度才是關鍵。

為了生存下去，我們必須知道未來會朝往哪個方向。此時我們處在隨時鉅變的時期，用「全球戰國時代」來形容最為貼切不過。正因為如此，才能從日常生活中的蛛絲馬跡，觀察出對於未來將如何轉變的軌跡，做出往後十年、甚至二十年的預測。

如果你對於未來的社會生活型態、流行文化、未來趨勢將如何變化有興趣，本書非常值得一讀。因為在未來，人類為了生存，勢必面臨到很大挑戰，我們必須提早一步找到機會和面對挑戰。

• 書名：2028 三大法則預測未來媒體、娛樂、社會價值變化，發掘明日的機會與挑戰

• 作者：岡田 斗司夫

• 出版：寶鼎

• 上市日期：2020/03/05