以前的資本主義談自由市場、競爭、供需與那隻看不見的手；現在的資本主義談的卻是不再成長的全球化、富者越富貧者恆貧、AI 搶走工作。當GAFA決定所有經濟規則，甚至包括你的欲望，沒爸可靠、沒產可繼的你，下一步該怎麼走？

全球化、連哭泣和暢快等情緒都能變商品，我們如今活在什麼樣的世界？

全球化的危機──沒有成長。但成長是什麼？資本主義追求成長，但成長就得付出代價。偏偏全球化步入了危機：市場不成長了。導致有錢人不花錢，金錢無法流通，讓窮人更窮。成長到底是好還是壞？經濟學家怎麼解？

當哭泣與感動都能標上價格，人便停止思考！

當支撐經濟的主力逐漸變成體驗消費，你會體驗到高價買來「蘋果」的快樂，卻逐漸忘記「蘋果」的真正滋味，到底是因為產品好所以貴，還是因為貴所以好？我們真能分辨嗎？

科技到底造福了誰？只造福10％的人，希望包括你！

薪資為什麼不成長？因為數位革命！需要人力的勞動現場比過去還少！人們只好在低生產力領域挣低薪。想領高薪？只有一個條件──你的工作必須無法被模組化。更得像藝術家一樣思考，但這容易嗎？

我們都活在欲望的社會，但這是誰的欲望？

網路讓我們陷入我的欲望並非「我的」的陷阱，「有錢人都在做」、「今後是○○的時代」，這些話術挑逗著你的不安，煽動你去消費。當情感介入市場交易，你是受害或受益？

• 書名：資本主義在崩解，我們還有什麼路可走？

• 作者：丸山俊一

• 出版：大是文化

• 上市日期：2020/03/02