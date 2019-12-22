工作的最終目的，是為了幸福、為了實現自我。

要達到如此想望，首先要能「工作得像自己」！

辭職不是憑感覺；找工作不是上了就去

作者朴建鎬在求學時期努力唸書目標是成為醫師，但如願考上美國最好醫學院的他，在畢業前卻毅然決然放棄了學業，因為他發覺醫師不是他想做的工作！放棄後的他不得不重頭思考，自己想要的是什麼？然而就跟許多工作者一樣，知道自己不喜歡這工作，卻又不知道自己想要的是什麼，於是只能不斷轉換工作，不開心就離職；面試上了比較薪水和福利就去，過了幾個月，再邊懷疑工作適不適合自己？邊痛苦的繼續做下去。

工作，是「我」的延伸

如今，朴建鎬成為了性向分析專家，是各大電視媒體爭相邀請的對象，開辦了自己的網路頻道，不只找到自己理想中的職業，也開始幫助大家尋找適合自己的工作，成為最受上班族歡迎的職涯諮詢師。讓他終結痛苦職場，找到理想工作的關鍵在於，在毫無目標轉換工作的過程中，他體會到：「工作，是自我的延伸」。假如A的個性是屬於「不斷追求成長進步」類型的人，而他做的工作是必須「一再處理相同的問題」，A可能會覺得工作壓力大。所以，我們不應該強迫自己適應工作（這是工作痛苦的原因），而是找到（規劃）一個能「工作得像自己」的環境，這才是對的工作。

如何找到「像自己的工作」？

關鍵是找到自己的內在需求！

舉例來說：離職前總會有一段猶豫不決期，很多人甚至持續半年、一半，為什麼没有立刻走？表示這個工作其實滿足了你某部分的需求？例如：「能表達自己想法」、「在溫和的人際環境感到安全」等背後的價值觀與動機，這個需求如果没有被滿足，換什麼都不對，所以我們必須帶著這個標準找工作。同樣的我們也能從「不想上班的理由」、「過去的履歷」分析出自己從未發覺，但極其重要的內在的需求。「換什麼工作」並不是重點，重點在於我們「為什麼」想換工作？用「什麼」標準挑選下一份工作？一切，都要以我為出發，用「我的標準」來錄取下一個公司。

用九階段職涯課題找到隨心所欲的工作

除了內在需求外，書中提到的「九階段職涯課題」以客觀分析的方式、規劃各種問題，分成九個階段，從如何發掘自己的內在需求、診斷不想上班的原因、釐清沒有離職的原因、找出自己的核心優勢等，透過書中的方法，不只能設計專屬自己的工作藍圖，也可以描繪出生命藍圖，過你想要的理想人生。

• 書名：讓每一次的離職都加分

• 作者：朴建鎬

• 出版：采實文化

• 上市日期：2019/11/28