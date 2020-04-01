當武漢加油遇到風月同天：疫情引爆的文化歇斯底里

文／劉燕婷

疫情當頭，雪中送炭最是可貴，疫情以來，日本地方政府與機構便相繼為武漢送來捐助物資，不只行動迅速，也誠意十足，每個物資箱上都貼了詩詞：「豈曰無衣，與子同裳」、「山川異域，風月同天」，引經據典之餘，更顯中日交流的歷史縱深，堪稱國際援助的最暖心範例。

這本是美事一件，但大陸的輿論、學界與官媒卻相繼發出「靈魂拷問」。首先是「論讀書的重要性」等圖刷爆了朋友圈，緊接著，就出現了反對聲音，例如《長江日報》在2月12日便報導了網路爆紅文章《相比風月同天，我更想聽到武漢加油》所說：「我聽到14億顆心靈碰撞的聲音，這讓我瞬間感受到，我是置身在一個宏偉的集體之中，這個集體有一顆強大的靈魂。」引發網友抨擊。

事到如今，焦點已從物資捐贈變調為「中國與日本到底誰更有文化」、「中國為何不如日本有文化」，甚至引爆風月同天與武漢加油兩派支持者論戰。往復之間，不僅日本尷尬，也意外使中國大陸的文化精神隱憂暴露殆盡。

「詩詞外交」掀開「文化傷口」

若由日本本身的文化傳統觀之，其打從平安時代開始，便有贈物附詩歌的傳統。而此次舉措，無非就是其本著自己的文化習慣，在行國際援助之餘，善體中日文史脈絡，故能在風霜滿天時，暖手又暖心。

以「山川異域，風月同天」為例，其出自《全唐詩》的《繡袈裟衣緣》，作者則是崇敬佛教的日本長屋王。當年其命工匠造千件袈裟，佈施唐朝僧人，件件都繡了四句偈語：「山川異域，風月同天。寄諸佛子，共結來緣。」鑑真和尚得知後大為感動，遂東渡日本，弘揚佛法。上述記錄雖未必符合史實，卻足見中日文化交流之盛，也體現漢字文化圈的長久羈絆。

無獨有偶，日本仁心會聯合日本湖北總商會等四家機構，也向湖北捐贈3,800套杜邦防護服，包裝紙箱上就附有「豈曰無衣，與子同裳」，乃出自《詩經˙秦風˙無衣》；舞鶴市馳援大連的物資上，則貼了：「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」，是出自王昌齡的《送柴侍御》；富山縣給遼寧省的馳援物資上，則貼有「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來」這首原創中文小詩。上述舉措既盡到援助義務，也有外交與宣傳效果。

此次詩詞外交之所以能成功，一是日本本身的詩歌文化相當豐富，並有贈詩傳統；二是其深知中國為漢字文化圈的核心，故而在詩詞上能收心領神會之效。但這恰恰也是引發此次爭議的原因——日本詩詞用得太好，結果意外暴露中國自五四以後不斷失血的文化傷口。

「風月同天」卻成「不共戴天」

此次事態之所以白熱化，在於不滿「武漢加油」被當成中國沒文化的鐵證，而選擇正面對決硬槓者，過於急切要證明自己的論點，結果舉例失當，不僅貽笑大方，還產生了高級自黑的效果。例如《相比風月同天，我更想聽到武漢加油》便提到：「抗日戰爭的年代，多少詩人、詩句，抵不過毛澤東同志的一篇《論持久戰》。」可謂完全舉錯了例，毛澤東的《論持久戰》全文近五萬字，且當中不乏「機械論」等哲學用語，絕非一般人能秒懂的文章，倒是毛澤東的「問蒼茫大地，誰主沉浮」、「敢教日月換新天」等詩句，才更膾炙人口。

此外，同篇文章還意外扯上「奧斯維辛」（Auschwitz，台譯奧許維茲，指納粹奧許維茲集中營），更講得不清不楚，導致許多讀者誤以為作者將武漢比作「新的奧斯維辛」，自然憤怒不已。其實《長江日報》本可以用持平態度，寫出一篇平衡自貶與崇外風氣的好文章，不料卻硬捧武漢加油、引據失當，反令對立風氣更加嚴重，社會也因此更加歇斯底里。

由歷史角度觀之，革語言的命，無對錯可言，但我們也該正視自己付出的代價——就是在普及文化的同時，被迫與部分傳統斷裂。平心而論，有多少人能真正做到文白互融，寫出天然去飾、直指人心的作品？不少人仍陷於邯鄲學步的困境，進退失據，接著就是原地打轉。如中國大陸黨八股式生硬堆砌的文句，不正是調和失敗的典型範例嗎？

自五四以來，中國社會底層精神崛起，逐步挑戰上層勢力，知識分子話語權不再，傳統文化也因而喪失統攝力，淪為被革命的對象。1942年延安文藝座談會後，鄉土革命文學成了新主流，中國大陸的政治語言也在「不斷革命」、「階級鬥爭」等主旋律下，日漸青春化、底層化，甚至無可避免地民粹化。

當傳統文化秩序被革命顛覆後，文化看似已成功大眾化和民主化，實則日漸激進、空洞，這種文化激進主義走到極致，便成了文革。然而隨著文革的評價下降，社會風氣似乎有所變化，傳統文化的角色卻依舊尷尬，一派人仍視其為腐臭糟粕，一派人則將其捧上神壇高位。這兩種情緒無關對錯，問題是社會對此缺乏中庸的調節力道，於是雙方漸行漸遠，各自走向形式主義的極端。時至今日，這道革命傷口仍刻在大陸人的心坎，此次詩詞事件即為顯例。

大陸作家韓晗認為，「武漢加油」代表中國修辭與審美的墮落，並列舉「全面推進」、「切實抓好」等黨八股式用詞加以批判；台灣前文化部長龍應台則將戰線擴及文明層面，認為「武漢加油」是整個中國大陸社會集體心靈貧乏、粗暴所致。果不其然引發強烈反彈，許多網友開始把「風月同天」打成「風花雪月」、布爾喬亞式的封建騷客之語；相形之下，武漢加油則成了14億人民的集體共振。

然而綜觀兩邊的論點與依據，其實各有荒謬處。吹捧武漢加油者，引據失當；而認為風月同天勝出，並藉此自貶中國沒文化者，則首先就沒釐清狀況：風月同天是日本人說給中國大陸聽的外交話，這種詩詞外交，中國過去做得夠多了，例如2014年習近平訪問首爾大學時，便在演講中引用了「欲窮千里目，更上一層樓」，以期中韓關係邁入新境界；此外，日本應對國內賑災時，政府說的也多是「加油」二字，這點與中國大陸的武漢加油並無二致，原因無他，簡潔有力，共凝士氣。

且光憑此次詩文事件，未必就能證明日本的古文程度壓過中國。原因在於，這些古詩詞大多出自在日中國人：例如「豈曰無衣，與子同裳」由在日的大陸留學生建議印上；「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」來自正在舞鶴市參訪的中國員工；「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來」則出自富山縣經貿聯絡官孫肖。換句話說，日本雖有贈詩心意，但還是請教了中國人，一來是想避免誤用鬧笑話，二來也是希望能更妥適地傳情。

革命後的中國文化界，至今仍未走出不斷鬥爭的革命語境。故而有人看到風月同天就自卑，進而掀起一陣自己沒文化的反思潮；有人則一見反思就要鬥爭，並認為武漢加油才是語言的最高境界。逝者已矣，來者可追，真正的文化人，應可視不同語境與場合，自如運用不同風格的語言。唯有如此，中國人面對日本時才能不妄自菲薄，在討論文化議題時，才不致歇斯底里。

本文來源：《多維TW》月刊053期