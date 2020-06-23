「過來人」看廣明、惠普和解戲碼　認清「三件事」台企才能避踩反托拉斯法紅線

文／馬瑞璿、王子承

台灣法制師承德國，卻對英美法系不夠了解，尤其是反托拉斯法，接連讓台灣企業跌跤。此次的廣明案、10年前的面板產業反托拉斯案，都是台灣企業的最佳借鏡。

僅僅12天，惠普（HP）控告廣達集團旗下廣明光電違反托拉斯法的案件出現重大逆轉！6月初，廣明總經理何世池還對二審判決結果大喊「ridiculous」（荒謬），6月18日，惠普、廣明就同步宣布「和解」。短短12天，雙方之間做了什麼樣的攻防，讓訴訟終於畫下句點？

美國聯邦地區法院今年1月判決廣明必須賠償惠普的金額高達4.39億美元，折合新台幣約131.28億元。攤開廣明今年第一季財報，總資產也才121.8億元，扣除負債47.05億元，淨資產只有74.75億元，根本不夠賠。

所幸雙方達成和解，雖然賠償金額保密，但法學專家認為，若惠普以原始所稱受損金額1.76億美元（換算約新台幣約52.63億元）要求和解，廣明最好同意，這與廣明今年第一季帳上現金相差不遠。

對此，廣明僅回應，「和解金額內容不能對外透露，財務狀況足以支應及維持公司正常運作。」消息一出，一改6月上旬連3天跌停走勢，廣明6月19日、22日連2根漲停板鎖死不動，不但讓廣明股價一吐先前怨氣，連2日漲停價委買量也都高達10萬張以上，投資人想買也買不到。

原本二審判決下來時，外界幾乎都認為，廣明賠付巨額幾乎是木已成舟，但熟悉法律程序的專家指出，在惠普申討賠款的執行過程，有機會讓廣明實際賠付金額不那麼高。

官司之下沒有贏家 專家：最好結局就是和解

關鍵在於，若廣明不自動履行美國法院判決，惠普可持美國判決向台灣法院提起許可執行之訴，待取得勝訴判決確定後，才能在台灣強制執行，而「台灣法院判決」會成為廣明最終賠償金額的談判關鍵。

「台灣《公平交易法》裡面也有賠償3倍金額的規定，所以我們法院很可能會傾向肯定3倍懲罰性賠償。」台灣大學法律學院教授沈冠伶研究廣明案之後做出分析，「但這個金額已經影響到公司繼續生存的利益，從財產權保障及是否違反比例原則的觀點，是否要全額承認，這都有討論空間。」

再者，如果雙方繼續告下去，等台灣法院最終判決下來，到惠普要求強制執行，一連串程序沒有花個5年、10年跑不完，不論對廣明或是惠普 都是時間與金錢的消耗。

「最好的結局就是和解。」早在雙方尚未握手言和之前，一位法界專家就如此表示，而且「只要惠普肯和解，廣明最好趕快踩煞車。」

對惠普來說，打下去也未必有利。群勝國際法律事務所主持律師歐陽弘就表示，「假設惠普真的要徹底擊退廣明、廣達，官司就會繼續下去，但這麼做，廣明擺明會破產，只要廣明用破產應對，惠普就會妥協。」

惠普自然知道，若把廣明逼到破產，能不能拿足賠償金還是問題，何況惠普是廣達的大客戶，撕破臉，對彼此都沒有好處。因此，雙方再度洽談和解，順勢走下台階，於6月18日簽訂保密和解協定。

廣明案雖然畫下句點，但對以代工製造為主的台灣產業界，要避免戴上「托拉斯」大帽，確實是企業必上的一課。廣明原本以為身為代工業者，客戶是否「聯合定價」跟代工者無關，但本案凸顯了實際狀況並非如此。廣明被美國司法認定為涉嫌與客戶「共謀」，無法置身事外。再者，一旦反托拉斯法案件成立，也不是刑事沒事，民事訴訟也就跟著沒事，且往往民事訴訟敗訴的賠償金，足以造成公司致命傷害，不可輕視。(閱讀全文…)

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