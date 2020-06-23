天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需 學界讚聲一片
文／黃煒軒
「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。
業者對於降息預期偏高，多是考量第二季經濟表現不佳、外需市場疲弱、主要國家已進一步降息等因素，更重要的是，新台幣近期匯率過於強勢。至於央行意外「不降息」，據官方新聞稿，理由是政府及央行的各項刺激政策逐漸發揮成效等。
經濟基本面有撐 無降息理由
「兩派（支持和反對降息）看法都有一定道理。」專長國際總經的台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示。然而，在央行理監事會前就主張「不該降息」的他強調，依目前台灣的經濟基本面與資金水位，央行都沒有再降息的理由。
他分析，現在市場普遍認為台灣經濟下半年會漸漸回升，前提是「內需」強力助攻整體經濟，但「降息會拉高進口成本（因為新台幣貶值），對內需發展不利！」
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