儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業大變局帶來的「危機」與「轉機」

56歲的趙媽媽，是任職於中央部會的公務員，她的先生任職於建築公司。趙媽媽目前已經擁有5張儲蓄險，其中4張已繳完，每年均可領回紅利，剩下一張10年期保單，每年要繳26萬元保費，還要再繳7年。

趙媽媽自陳是儲蓄險忠實信徒，母親曾因投資股票遇到「郭婉容事件」大崩盤慘賠，讓趙媽媽把出社會所賺的第一桶金，全部給母親應付融資追繳。從那之後，她就把股票視為洪水猛獸，結婚時，也與先生約法三章，股票、期貨等投機遊戲絕對不碰。

去年，趙媽媽的大兒子大學畢業、開始就職後，她有更多餘裕買儲蓄險，不過，她的想法卻有180度的大轉變。「我的一位同事父親因為失智，需要請看護照顧，每個月開銷高達5萬多元。雖然，我與老公的父母都很健康，但世事難料，而且，我的老公還是獨生子！」她計算，5張儲蓄險保單，預計未來每年可領回18萬元紅利，加上先生的退休金，每個月收入估計有11至12萬元。「但我們上頭還有4個老的要照顧，未來會怎樣很難說，想遠一點，還是覺得相當不安……。」

儲蓄險保單停賣 每年6000億保費尋求新出路

最近一年來，市場上大量的儲蓄險保單停賣，加上利率愈來愈低，讓趙媽媽下定決心：退休理財，不能光靠儲蓄險！於是，趙媽媽去年開始投資ETF，以往把股票視為洪水猛獸般的她，開始認真研究高殖利率股票、ETF、REITs、債券型基金等，準備把儲蓄轉進這些商品內。

趙媽媽是台灣眾多儲蓄險保戶的典型寫照之一。政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆指出，儲蓄險在學理上並沒有精確定義，但大體是指「保障成分很低、以理財為主要目的之壽險產品，類定存保單就是代表。」儘管金管會沒有對儲蓄險保費有精確統計，「但每年5至6000億元的保費跑不掉！」彭金隆估算說。

令人情何以堪的是，台灣人每年保費愈繳愈多，保障卻是少得可憐。金管會統計指出，台灣平均每人年繳15萬元台幣保費，是美國的兩倍強；以2018年而言，總計有19.6萬保戶不幸離世，但平均每人領的死亡給付僅56.8萬元。講難聽一點，辦完後事所剩無幾，更遑論要照顧遺孤家人。

儲蓄險錯當保險 金管會出手改革、扭轉亂象

有鑑於台灣人保費愈繳愈多，保障卻愈來愈少，金管會研擬多時的「健全保險商品結構相關規範」將於7月1日正式實施。這紙新規定的最主要精神在於，大幅提高壽險死亡給付的下限。

舉例來說，某25歲保戶購買終身壽險保單，如果不幸於30歲過世，這張保單的死亡給付，必須至少是已繳保費的190％。換句話說，如果保戶已繳50萬元保費，死亡給付必須至少95萬元。（31歲至40歲為160％，依年齡層各有不同。）

7月1日保險新制上路，壓縮儲蓄險的利率空間，將導致許多保單停賣，「保費收入懸崖」於焉出現。據壽險公司主管指出，如果光計躉繳型的終身壽險，這個高資產階級最愛的「儲蓄險」，初年度保費收入較去年同期恐將衰退50％以上，堪稱是保費懸崖的重災區。

另一方面，銀行通路占了台灣整個保險銷售45％至50％比重，且理專大多只賣容易說明、不需理賠後續服務的儲蓄險商品，所受的衝擊自然高於壽險公司或保經保代的旗下業務員。

一般來說，財富管理手續費中，主要來源有保險、基金、信託及結構性商品等，其中保險占了50％至60％比重，是財富管理手續費收入中最重要的來源。

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