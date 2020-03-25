「關國門」後的經濟大戰！企業開始砍薪發債　政府應該先救誰？

3月18日這一天，流行疫情指揮中心指揮官陳時中正式向國人宣布，「台灣自19日0時起，實行邊境管制！」非中華民國國籍者一律限制入境，所有入境台灣者一律居家檢疫14天。

台灣從這一刻起，進入一個從未有過的「關閉狀態」。儘管陳時中強調，這並非媒體所稱的「鎖國」，但以台灣進、出口貿易分別占國民所得超過7成的貿易國家而言，國境大門一關上，對台灣經濟的影響，難以估計。

台灣已從第一階段防疫大戰，正式進入經濟大戰。

關閉國境之門 經濟重創比疫情嚴峻

先是外國人限制入境、接著24日起2周內不得到台灣轉機，一道道禁令下達，代表飛越台灣上空的航班將減到最低，除國外經貿人士不能來台外，對台灣經貿的實質影響是什麼？

「以華航為例，航空的貨運雖然暢通，但運量可能大減剩不到一半。」一位資深航空業人士表示；華航貨運含量包括18架貨機，以及客機底下仍有相當的載貨量。但隨客機航班大減，華航的貨運承載量也大減，幾乎只剩下18架貨機在飛，但班班大爆倉，價格更是飛漲好幾倍，價格漲幅比縮減的貨運量還高，因此，2月分業績公布，華航整體營收雖然年減25％，但其中貨運營收還逆勢成長2成。

人不能來、貨大爆倉，大抵是現階段狀況，雖然歐美消費明顯減少，但中國逐步復工，仍然讓空中的貨運運輸搶手到不行，「搶不到航空貨運的，只要時間上勉強許可，就改搶海運貨櫃。」台灣大型貨運承攬的資深人士說。

3月下旬，基隆港、台北港碼頭上的貨櫃依舊熱鬧，海上貨運是截至目前為止少數仍算表現正常的業種了。萬海航運日前公布2月營收，僅年減1.44％，前2個月累計營收116億元，比去年同期還小幅成長3.84％。

高檔餐飲紛紛歇業 餐飲、觀光股重創

貨運運輸表現至今受影響不大，但只是百業中的少數，以內需為主的餐飲、旅行業幾乎黯淡無光，有的甚至宣告「全數熄火」，對未來一季做出了「零利潤」的最壞打算，這些產業，是關閉國門恐慌心情下的重災區。

微風信義47樓的高檔餐廳「Chefs Club Taipei」已宣布暫時歇業3個月，原因是這家以定期邀請全球知名主廚輪番客座的餐廳，因為這些主廚根本無法飛來台灣。同樣也是高檔餐飲，更早之前，宣布4、5月歇業2個月的「世貿聯誼社」中餐廳，據了解在5月之後，很可能也無繼續經營的打算，股東已在接洽其他有意願的高級餐飲業者接手。

日前宣布結束營業的知名魚翅餐廳「頂上魚翅」，這些高價位餐廳一家家關門，代表景氣急凍，「結束營業」停損，是無奈卻也最直接有效的方法。

上市的餐飲公司包括王品、瓦城、漢來美食等，今年以來股價都已經跌了3到4成不等，以龍頭王品集團公布的2月業績，營收比去年同期減少近47％，累積前2月減少23％，營收慘兮兮，其他公司大致也都是3到5成不等的衰退。(閱讀全文…)

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