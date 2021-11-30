宣捷幹細胞捐2千萬力挺 大腦與意識研究中心深研腦神經科學領域

就在10月底，宣捷幹細胞生技與雙和醫院舉辦了一場聯合記者會，由宣捷幹細胞捐贈2,000萬元予雙和醫院所屬大腦與意識研究中心，期許未來結合雙方的資源與研發能量共同深研腦神經科學領域。大腦與意識研究中心是什麼樣的單位？宣捷幹細胞為什麼力挺該中心？本篇文章帶各位讀者一探究竟。

大腦與意識研究中心設立於雙和醫院，成立之初，宣捷幹細胞生技董事長宣昶有即與該中心主任藍亭結識交流。藍亭是台灣第一位透過腦造影進行植物人臨床實驗與相關研究的學者，盡心盡力將認知神經科學的研究成果應用到預防、臨床診斷與治療上。而宣捷以間質幹細胞新藥為主要產品，近年亦致力於研究間質幹細胞對於腦部疾病，如缺血性腦中風、失智症、帕金森氏症、阿茲罕默症及老化衰弱症等適應症之功效，相信聯合雙方的資源及研發能量，在腦神經領域產生一加一大於二的綜效。宣捷幹細胞希望透過捐贈2,000萬元支持大腦與意識研究中心，能在認知神經科學領域貢獻棉薄之力。

藍亭說，投入研究大腦與意識的目的在於了解大腦如何產生意識，而中心選擇研究「植物狀態」的病患，是因為在意識受損、衰退或扭曲時研究意識，才能最有效地了解意識的功能，同時了解如何才能減輕人類的痛苦。

藍亭進一步提及，大腦與意識研究中心成立的動機在於探究宇宙中最複雜的東西─「大腦」及科學中最艱難的問題─「意識」。他說：「科學中兩個艱難的問題，一是『往外太空看，黑洞的底是什麼？』，二是『往內心看，意識是什麼？』沒有腦神經系統就沒有心智和意識，所以我們把這個作為研究的目標。」

為了拓展研究視野、促進臺灣的腦科學研究，大腦與意識研究中心自2015年成立起，積極延攬多個國家的科學家、哲學家與臨床醫生組成研究團隊，藍亭表示：「任何學術研究若環境太封閉，研究者的思考能力也會被封閉。」他希望透過跨領域結合各種背景及專長的學者，打造國際化的教學研究環境。

大腦與意識研究中心對於腦神經科學的研究相當廣泛，以意識與認知功能為主軸，進行各種神經疾病或精神疾病相關研究，包括意識損傷、睡眠、盲視、躁鬱症、思覺失調症、憂鬱症、晝夜節律、測謊、非人類的社交認知、內臟器官間神經聯繫、腦造影的研究方法論等。藉由多重腦造影技術，如腦波儀(EEG)、非侵入性微量磁電刺激(TMS)、眼動儀(EyeLink)、3T磁振造影儀(3T MRI)和正子斷層掃描(PET)、腦磁圖儀(MEG)，更進一步瞭解在健康和疾病的狀態下，大腦與心智的運作及連結，深入探討大腦意識與認知功能的神經機制，將認知神經科學的研究成果應用到預防、臨床診斷與治療。

投入意識損傷病患（即植物人）相關研究多年的藍亭指出，全球每年植物人誤診率高達40%，他們的意識被鎖在身體裡，無法與外界溝通，因此其研究團隊做PET來看腦部代謝，也做MRI來看腦部血流，希望在一個人被判定為植物狀態之前，醫院可以用fMRI的ASL(Arterial Spin Labeling)功能，作為一項快速且低成本的診斷評估工具，也希望透過這些研究成果能夠說服國家經由健保給付方式，讓這些病患的生命有重新燃起曙光的可能。

針對科學上的突破，藍亭以近年被關注的司法案件─前手球國手陳敬鎧「盲視」的相關研究為例，科學中既稱「盲」卻又看得見，著實為一個弔詭的概念。然而在2009年陳敬鎧因車禍導致大腦視覺區塊受損，自認為看不見的狀態下卻能行動自如，被懷疑他有詐盲的嫌疑，引起民間及學術界的關注，該中心透過腦電波及功能性磁振造影對陳敬鎧進行相關視覺反應的研究，從科學的角度釐清真相，解釋其確實存在視覺意識障礙的現象。

藍亭主任表示，人類對意識的研究仍為淺薄的階段，相關的神經及精神疾病研究至今大多仰賴問卷及量表作為診斷依據，期望未來能以科學的方式精準檢測，以達成成立中心的三大目標：對於患者，希望改善診斷、治療和預後；對於研究員，探索未來仍為最重要的科學及臨床問題，並為此提供研究途徑；對於人類，透過意識科學，期望藉由了解人們是誰，進而知道什麼是人們自己能期待。

文章轉載自宣捷幹細胞生技官網：https://www.meribank.com.tw/

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