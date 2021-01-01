台灣輸出上海病例找到了 已治癒復陽

上海傳出有台灣輸出的武漢肺炎個案，指揮中心調查發現是10月底曾確診的案552，已於11月底完成治療且二採陰出院，可能驗到病毒屍體導致陽性，不具傳染力，無需匡列接觸者。

上海市衛生健康委員會30日報告6例境外輸入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中1例來自台灣，該個案12月27日自台灣出發，集中隔離觀察期間出現症狀。

中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，接獲相關訊息後，指揮中心已立即和陸方聯繫，這幾天也接獲確診病例接觸者提供相關訊息，經比對發現，這名上海病例是曾在台確診的案552。

羅一鈞說，這名個案為本國籍30多歲男性，2019年12月到菲律賓工作，去年10月14日起陸續出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、腹瀉、全身痠痛及倦怠等症狀，自行服藥後症狀改善，10月25日返國，入境時通報曾有症狀，於機場採檢結果為陰性。

不過，個案於10月26日因出現咳嗽伴隨胸痛、全身痠痛，由集中檢疫所人員安排就醫，經檢查顯示有肺炎，再次採檢通報後確診。

羅一鈞指出，這名個案經過醫療院所治療，已於去年11月19日達到二採陰標準，治癒出院，已不具有傳染力，日前因其他原因前往上海，12月30日經上海衛生單位檢驗後，公布為確診病例。

羅一鈞說，目前從檢驗報告看來，這名個案體內病毒屬於弱陽性、抗體檢驗均為陽性，看來是「復陽」個案，他進一步解釋，個案即便痊癒，也得花80至100多天才能將病毒完全從體內排出，這段期間會處於反覆陰陰陽陽的狀態。

他表示，正因如此，這名個案即便在上海驗出陽性反應，也無需匡列接觸者，目前個案在台灣任職的公司為求謹慎，已要求曾接觸個案的20名員工自費採檢，其中16人陰性、4人檢驗中，但預期20人都不具感染風險，指揮中心也會將相關個案資料提供給陸方，持續保持聯繫。