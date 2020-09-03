金融產業明星股：元大金、永豐金、京城銀

受疫情影響，投資市場今年上半年演出V型反轉。雖然台股已經突破歷史高點，金融股卻仍未突破1月高點1,393.37點。累計至8月上旬，類股指數今年以來仍下跌85.19點，跌幅6.26％。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，現階段金融指數相較於加權指數或是電子類股而言，仍低於年初高點，不過台股資金仍然充沛，國安基金仍未停止護盤，金融類股將有機會跟上大盤漲幅。長期而言，金融業以銀行業獲利最為穩定，但因我國利率環境仍受國際市場影響，利差收入容易波動；壽險業雖然資金成本較高，但因不動產等資產保底，營運及財務風險較低；證券股營運波動較大，適合隨盤勢熱度做靈活調整。整體而言，金融類股長期配息穩定，過往填息機率大，今年亦看好相關類股填息表現。

其他金控的研究部分析，資本市場再度崩盤可能性較低，但因股市漲幅已大，要謹慎選股，建議逢低分批布局。法人分析，由於美國聯準會（Fed）QE上膛，資金持續寬鬆，金融股不會陷入流動性風險。銀行類股方面，資產及資本端強健，一次性損失影響後，獲利不致大幅縮減。壽險類股則是現金在手，有助資產重新配置。

元大金 前7月獲利年增近一成 元大金控（2885）7月稅後淨利38.79億元，創單月歷史新高，累計前七月稅後淨利達149.4億元，每股稅後淨利（EPS）為1.23元，累計稅後淨利較去年同期成長近10％。受惠台股行情，市場交易量大增，帶動元大金旗下證券、投信、期貨等泛證券子公司業績提升，加上銀行與人壽穩健經營，五家子公司資本結構穩固，經營績效逐年成長。

永豐金 證券獲利大回升

永豐金控（2890）累計前七月稅後淨利達70.60億元，每股稅後淨利（EPS）為0.63元。法人預估，2020年稅後盈餘將可達115.51億元，每股稅後淨利（EPS）1.02元。受惠資本市場熱絡，永豐金證券獲利佔比提升至10％的水準，可以減輕銀行端保險手續費下滑影響，加上目前股價低於淨值，投資建議由區間操作調高至買進，目標價12.5元。

京城銀 現金股利可突破1.5元

京城銀行（2809）受惠美國聯準會（Fed）降息，美元資金成本下降，京城銀為少數淨利息收益率（NIM）展望正向的國銀。此外，京城銀2020年法定盈餘公積將超過資本總額，未來每股現金股利配發可突破1.5元，具高殖利率概念。

法人預估，京城銀2020年稅後淨利 46.2億元，每股稅後淨利（EPS）4.08元。目前股價淨值比約0.95倍，位於近三年歷史區間（0.8～1.2倍）中下緣，維持買進，目標價43元。