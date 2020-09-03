自行車產業明星股：巨大、美利達、桂盟

後疫情時代，騎自行車上班、休閒、運動已成為歐美民眾的日常生活。根據亞系外資最新發布的研究報告指出，2020年及2021年新款自行車在未廣告行銷下迅速完銷，且2018年及2019年舊款自行車未降價也賣得很好，部分零售商甚至積極拉貨2017年之前的舊產品，因此持續看好自行車業者獲利率走揚。

亞系外資認為，自行車業者2020年第二季財報將普遍優於預期表現。由於需求依然強勁，歐美各國自行車庫存水位快速下降，自行車大廠海外子公司與零售商需要盡快回補庫存至健康水位，預期整車大廠年底才能滿足部分代工訂單，成為第四季至2021年的明確成長動能。

巨大 訂單滿手、產能滿載

巨大集團（9921）7月合併營收激增27.81％，創下歷史同期新高；集團前七月合併營收逼近400億元大關，年增逾一成，締造歷史同期新高。

法人表示，自疫情過後，歐洲各國紛紛鼓勵與補貼民眾以自行車取代大眾運輸工具，帶動自行車在歐洲零售市場買氣大噴發，尤其是電動自行車，為巨大帶來了龐大的出口訂單，推升業績從5月起至7月逐月大幅攀升，巨大目前訂單滿手、產能滿載，下半年營收可望逐季大幅攀升，今年整體營收成長逾一成可期。

美利達 上半年獲利成長可期

美利達（9914）2021年新車種因疫情影響調整前五月出口規模，預期今年出口旺季將落在第四季與明年第一季，因此，7月合併營收年減一成，集團前七月合併營收153.98億元，年減3.23％。

法人表示，第二季受惠歐美自行車市場熱銷，推升美利達業外轉投資公司獲利貢獻豐厚，台灣廠6月單月EPS達0.83元，已超過第一季EPS1.57元的五成以上，預期第二季獲利亮眼、上半年獲利成長可期；下半年營收亮點可望出現在第四季。

桂盟 鏈條產能供不應求

桂盟集團（5306）受惠歐美自行車零售市場持續熱銷，以及歐美修補市場同樣暢旺，帶動兩岸鏈條產能供不應求，7月合併營收年增18.60％，創下歷史同期新高；前七月合併營收30.71億元，幾乎已追平去年同期的營收水準。

法人表示，歐美自行車零售市場持續熱銷，每台自行車都需要鏈條，桂盟是全球最大的自行車鏈條製造大廠，後疫情時期，桂盟成了自行車熱銷的最大受益者，第三季營收成長可期。