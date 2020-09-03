自行車產業明星股：巨大、美利達、桂盟

巨大集團受惠於電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，上半年毛利率提升至21.7％，稅後淨利21.5億元，年增24.9％。圖／本報資料照片
巨大集團受惠於電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，上半年毛利率提升至21.7％，稅後淨利21.5億元，年增24.9％。圖／本報資料照片

後疫情時代，騎自行車上班、休閒、運動已成為歐美民眾的日常生活。根據亞系外資最新發布的研究報告指出，2020年及2021年新款自行車在未廣告行銷下迅速完銷，且2018年及2019年舊款自行車未降價也賣得很好，部分零售商甚至積極拉貨2017年之前的舊產品，因此持續看好自行車業者獲利率走揚。

亞系外資認為，自行車業者2020年第二季財報將普遍優於預期表現。由於需求依然強勁，歐美各國自行車庫存水位快速下降，自行車大廠海外子公司與零售商需要盡快回補庫存至健康水位，預期整車大廠年底才能滿足部分代工訂單，成為第四季至2021年的明確成長動能。

巨大 訂單滿手、產能滿載

巨大集團（9921）7月合併營收激增27.81％，創下歷史同期新高；集團前七月合併營收逼近400億元大關，年增逾一成，締造歷史同期新高。

法人表示，自疫情過後，歐洲各國紛紛鼓勵與補貼民眾以自行車取代大眾運輸工具，帶動自行車在歐洲零售市場買氣大噴發，尤其是電動自行車，為巨大帶來了龐大的出口訂單，推升業績從5月起至7月逐月大幅攀升，巨大目前訂單滿手、產能滿載，下半年營收可望逐季大幅攀升，今年整體營收成長逾一成可期。

美利達 上半年獲利成長可期

美利達（9914）2021年新車種因疫情影響調整前五月出口規模，預期今年出口旺季將落在第四季與明年第一季，因此，7月合併營收年減一成，集團前七月合併營收153.98億元，年減3.23％。

法人表示，第二季受惠歐美自行車市場熱銷，推升美利達業外轉投資公司獲利貢獻豐厚，台灣廠6月單月EPS達0.83元，已超過第一季EPS1.57元的五成以上，預期第二季獲利亮眼、上半年獲利成長可期；下半年營收亮點可望出現在第四季。

桂盟 鏈條產能供不應求

桂盟集團（5306）受惠歐美自行車零售市場持續熱銷，以及歐美修補市場同樣暢旺，帶動兩岸鏈條產能供不應求，7月合併營收年增18.60％，創下歷史同期新高；前七月合併營收30.71億元，幾乎已追平去年同期的營收水準。

法人表示，歐美自行車零售市場持續熱銷，每台自行車都需要鏈條，桂盟是全球最大的自行車鏈條製造大廠，後疫情時期，桂盟成了自行車熱銷的最大受益者，第三季營收成長可期。

工商時報 曾麗芳

證券產業新聞中心-傳產組

你可能還喜歡

金融產業明星股：元大金、永豐金、京城銀

觀光餐飲產業明星股：豆府、漢來美食、柏文

運輸產業明星股：中菲行、嘉里大榮、台驊

營建產業明星股：國揚、冠德、長虹