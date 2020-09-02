紡織產業明星股：力麗、南六、聚陽

疫情衝擊，紡織族群上半年營運低迷；不過，進入下半年，無論是上游的聚酯廠遠東新、新纖，瓶用酯粒進入旺季；中游紗線廠力麗、南六等有新產品打入蘋果供應鏈、有防疫產品新產線加入、及下游成衣代工廠儒鴻、聚陽遞延訂單恢復、品牌客戶回流，在各擁題材下，預期營收獲利都將優於上半年。

而從整個國內的紡織供應鏈來看，市場認為，歐美市場5月起已陸續解封，紡織產業的景氣，上中游的聚酯、加工絲廠5月營收看來，已比4月回升，6月又比5月好，營運逐漸有回溫趨勢。

不過，由於目前下游的成衣代工廠的營運仍未完全恢復，因此這波聚酯、加工絲等紡織供應鏈上游產業景氣衰退的趨勢尚未觸底；在全球服飾消費正逐步增溫，國內供應鏈出貨狀況已慢慢復原，預期上中游紡纖廠的產業景氣要到第三季中以後，才有機會慢慢回溫。

力麗 環保紗獲蘋果訂單

力麗（1444）的環保源液染色纖維Ecoya、環保再生聚酯切入科技、3C產品應用領域再傳捷報。市場傳出，力麗拿下蘋果iPhone充電傳輸線外層覆材訂單；新的環保材質提供給3C大廠，是集團切入高值化產品方向，也是市場趨勢，除蘋果還有許多知名廠家也都有詢問、使用。早在2019年初，力麗的環保源液染色纖維Ecoya，就提供蘋果智慧型揚聲器HomePod最外層使用；當年，Ecoya也獲Google的家庭智慧音箱二代Nest mini採用。RePET環保纖維布，也已受到H&M等大廠的採用。

南六 防疫產品帶動營運攀峰

南六（6504）今年來因全球疫情未歇，為滿足口罩、防護衣布的生產外銷訂單，第二季開始陸續增加機台；預期到8月底前，口罩機台可達到30台，以一台日產10～11萬片計，月產能可達九千萬至1億片。持續擴大口罩外銷訂單，已取得美國FDA核准、品質認證，現正與進口商完成相關進出口程序，最快第三季中可出貨，外銷美國訂單量將是1億片起跳。口罩及防疫產品出貨量大增，南六6月及第二季營運都已創單月、單季歷史新高，在新機台加入、新產線增加下，市場預期，南六第三季營運再創新高的機率非常大。整體營運環境正向，下半年的後續營運將呈現「季季高」走勢。

聚陽 客戶回流下半年樂觀

聚陽（1477）在日系和美系品牌客戶加速回補庫存，加上投入生產的防疫產品如防 護衣、口罩、隔離衣等，第三季會進入出貨高峰，預期，防疫產 品在第三季會達整體營收的5～10％。手中訂單能見度佳，目前產能供不應求，自有產能靠加班提升約7-8％，對 第三季營運成長有信心。快時尚品牌GAP、Uniqlo、H&M、ZARA等都是前幾大的客戶，受疫情影響，服飾廠都大幅提升電商平台商品訂單比率，在公司生產高度彈性，第三、四季的訂單持續回溫。另外，主要產項睡衣、休閒、運動服飾，出貨比例提升，下半年表現有機會比去年更加強勢。