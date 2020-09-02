製鞋產業明星股：寶成工業、豐泰、鈺齊-KY

製鞋三雄寶成工業、豐泰企業及鈺齊-KY，今年上半年受到新冠肺炎疫情全球蔓延影響，迄 7月底營運，仍無法恢復往常的營運水準。尤其，往年第三季是秋冬款戶外鞋出貨旺季，及運動鞋暑假熱銷季節，原本可帶動製鞋業的業績，但因部分國家二次疫情再起，恐會打亂製鞋業今年第三季或第四季營運「回春」的步調。

全球新冠肺炎疫情，截至8月10日，全球確定病例數突破1,985萬人，且還在持續增加中，還沒有止穩現象，增添製鞋業第三季營運變數。

尤其，美國、巴西、印度及俄羅斯，躍居全球疫情最多的前四大國家。其中，美國是製鞋三雄外銷成品鞋主力市場之一；另印度則是豐泰第二大製鞋基地，不難略窺疫情對製鞋業接單與出貨影響頗大。

寶成 前七月營收衰退

寶成（9904）自結7月合併營收為194.14億元、月減9.9％、年減22.8％，累計今年前七月合併營收1,422.72億元、年減22.1％。寶成表示，7月及今年前七月合併營收聯袂衰退，主因是受到疫情影響營運所致。

在製鞋部分，寶成旗下香港上市公司裕元工業，因製鞋產地遍及大陸、越南、印尼、緬甸 及孟加拉等地，因疫情對鞋類製造業務訂單與營運，迄今仍遭受衝擊，自結今年前七月營收47.41億美元、年減19.4％。

另在通路方面，裕元旗下香港上市公司寶勝國際，主要由於大陸地區疫情較為緩和，及多項嚴格管制措施解除，促使消費意願逐步回升，7月營收人民幣20.13億元、年增0.8％，但累計今年前七月營收為人民幣137.53億元，折合約19.54億美元、年減10.5％。

豐泰 印度產能受影響大

豐泰（9910）因旗下印度廠製鞋產量，因印度政府防疫規定，還未恢復正常水準，使得集團7月成品鞋銷售量為833萬雙、月減6.4％、年減19.6％，成為集團歷年來單月製鞋罕見呈現月減、年減的現象。

豐泰自結7月合併營收51.79億元、年減17.32％，累計今年前七月成品鞋銷售量達6,222萬雙、年減10.7％，累計今年前七月合併營收392.05億元、年減4.92％。

鈺齊 疫情影響漸收斂

鈺齊-KY（9802）公布7月合併營收11.44億元，月增20.05％、年減17.41％，分別創今年單月新高，及歷年同期次高；累計今年前七月合併營收62.93億元、年減13.99％。

鈺齊-KY表示，因新冠肺炎疫情負面影響幅度，已逐漸收斂，公司未來營運節奏，可望持穩重回營運正軌。鈺齊未來仍將持穩擴增與調配產能，並持續提升自動化生產比重，預定今、明年將有新品牌陸續加入量產行列，為明年營運增添動能。