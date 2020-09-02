食品產業明星股：統一、黑松、味全

炎夏驅動消暑需求，加上暑假「報復性」出遊、中元普渡商機加持下，飲料相關類股包括統一、黑松、泰山、味全、愛之味等，可望迎來年度出貨最大旺季，加上各通路中元促銷戰陸續開打，將再拉抬買氣、挹注第三季業績。

另外，上游原物料大廠鮮活果汁-KY也受惠旺季效應，7月合併營收3.94億元、年增15.29％，是今年來單月營收首度正成長，營收也創下歷史單月次高。

整體而言，從題材亮點、財報表現、未來展望等因素來看，統一、黑松、味全最有機會成為亮點股。

統一 集團給力表現持平

統一（1216）公布7月合併營收405.1億元，年增0.6％，終結先前連續四個月下滑；累計前七月合併營收2,592.46億元，年減1.25％。

據統一年報，茶飲事業部營業占比超過17％，其中知名品牌「茶裏王」、「麥香」、「純喫茶」更長年穩居茶飲市占前三大。另，旗下知名泡麵品牌，如統一麵、來一客、科學麵、滿漢大餐等，也是普渡熱銷產品，可望挹注Q3表現。

儘管受疫情影響，統一累計上半年合併營收2,187.37億元，年減1.59％。

統一集團董事長羅智先日前表示，集團底子滿厚的，截長補短下「好像沒有發生這麼大的事情一樣」，顯示疫情對統一影響相對有限。從財報數字來看，統一整體表現仍維持一定水平。

黑松 切入保健品市場

黑松（1234）表示，今年因天氣炎熱，第二季飲料銷售明顯成長，追回第一季業績，若第三季持續高溫，加上暑假出遊跟中元大檔帶動，有機會維持銷售熱度。黑松今年也來勢洶洶推出六款飲料新品，數量比往年多，包括「茶尋味」、「韋恩咖啡」、「立頓」、「FIN」跟「C&C」都有新產品上市。

今年6月單月合併營收成長12.39％，達7.7億元；累計上半年合併營收40.73億元，年減1.88％。值得一提的是，黑松今年攜手日本知名大廠好侍食品推出黑松植物乳酸菌膠囊，要搶攻國內一年超過800億的保健品市場；黑松董事長張斌堂更表示，因應「後疫情時代」，未來黑松將更積極發展保健事業體，希望成為繼飲料事業體、酒品代理事業體後，公司第三大成長動能。

味全 台灣本業轉虧轉盈

味全（1201）台灣市場回穩，首季台灣本業由虧轉盈，今年首度推出氣泡水新品搶市，目標上市第一年就要拿下10％市占率；另外，旗下主打果汁系列的品牌「農榨」，今夏也推出鳳梨、蜂蜜檸檬兩款新口味。味全表示，上半年包括鮮奶、果汁、咖啡類，各項飲品銷售都比去年成長。

味全總經理張教華表示，目前台灣味全無論從銷售、毛利、淨利等內部指標，或市占率等外部指標來看都有顯著精進，他並宣示，希望三年後能讓台灣味全「重返榮耀」，回到2013年（滅頂風波前）的營收及獲利規模，後市發展可期。