興櫃市場明星股：敏成、安普新、斯其大

台股上半年歷經新冠疫情肆虐，人心惶惶，興櫃與首次公開募股（IPO）市場連帶進入罕見寒冬，所幸在各國政府大撒幣的激勵下，成功減緩投資人的恐慌情緒，伴隨6月起的經濟數據好轉，度過谷底的歡騰氛圍重新回籠。

今年上半年申請轉上市的個股僅長亨（已撤件）、匯僑設計、艾姆勒及八貫等4檔個股，創2005年以來新低紀錄，轉上櫃也只有上洋、軒郁、康全電訊、全訊、陞達科技、揚秦、意德士科技等7檔個股遞件申請，與去年新低紀錄持平。

儘管如此，前興櫃股王昇佳電子的上櫃案仍為高價俱樂部帶來活水，同時在各國政府採用貨幣寬鬆政策下，更多資金得以轉往興櫃市場，不但促使單周成交值屢屢衝破百億元大關，IPO股的中籤率也檔檔創低。

伴隨疫情利空淡化，原先遞延的個股下半年陸續重啟IPO規劃，7月以來包含5G毫米波業者耀登、威盛小金雞威鋒電子申請轉上市外，帝圖、智聯服務、亞泰金屬、叡揚資訊、常廣、亨泰光等公司也遞出上櫃申請案。證交所7月底祭出IPO三大鬆綁措施後，能否進一步吸引企業掛牌，成為下半年焦點。

敏成 大發防疫財 業績翻倍增

國內最大熔噴不織布業者敏成（4431）受惠疫情引爆口罩搶購潮，營收自3月起就出現大幅度成長，6月口罩開放外銷後，更是連兩個月營收年增率達3倍左右，累計今年前7個月營收年增1.13倍。

敏成下半年斥資4,500萬元，與政鈺、鼎峰自組個人防護設備（PPE）國家隊，打造國內首座國產自主熔噴產線，配合美國衛生部長訪台，交流防疫產業，以及近期各市府及疫情指揮中心重新祭出口罩令，搶購潮出現復燃跡象，皆利於敏成保持業績動能不墜。

安普新 遠距電競雙線齊發

專業耳機製造商安普新（6743）無畏疫情重創消費性電子產業，在遠距及電競商機同時發威下，營收連續3個月年增2倍以上，今年以來累計營收突破20億元大關，年增1.02倍，創下歷史同期新高紀錄。

安普新具備高度垂直整合能力，因此在開發與製造品質上更能達到客戶要求，公司產品包含電競耳機、有線與無線揚聲器、麥克風等。公司公布第二季每股盈餘達0.73元，一掃去年同期衰退陰霾。

斯其大 喜迎綠電大訂單

斯其大（6648）上半年獲利高達7,111萬元，年增57.85％，每股盈餘為2.7元，且近兩個月營收更出現爆發性增長，光7月營收較就較去年同期大增近8倍，目前在手訂單總額仍逾8億元，後續逐漸完工並陸續認列收入後，業績可望進一步提升。

7、8月為台灣用電量高峰，缺電題材也再度浮上檯面，根據經濟部資料顯示，用於工商用電大戶的高壓智慧電錶系統（AMI）已建置完成，接續將在2024年完成300萬戶的低壓AMI布建，智慧電錶大廠斯其大前景看旺。