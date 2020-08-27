網通設備產業明星股：智邦、智易、中磊

5G新時代來臨，以往看得到、吃不到的3G、4G商機，在美國網通科技廠商思科公司與臺灣網通設備廠商智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文、系統整合商華電聯網強強聯手，打造全台首座5G開放網路驗測平台後，5G電信白牌設備商機已經呼之欲出。

到底此商機有多大？根據國際市場調查機構Gartner預測，全球無線通訊基礎建設產值，至2021年將突破360億美元（約1兆600億元新台幣）。

為一啖市場大餅，台灣網通廠佈局已久，特別是在棚下蹲點很久的智邦、智易、中磊，有機會搶先發難，贏得先機。

智邦 第三季訂單需求強勁

智邦（2345）相準5G相關市場及商機積極佈局，總經理暨執行長馬思睿（Edgar Masri）除了看好中國市場外，也將美國與歐洲列為智邦積極爭取的市場，現已著手與部分電信業者針對行動網路基地台回傳路由器（CSR），與後端網路設備等產品進行概念驗證（POC），就業績表現言之，智邦累計前7月合併營收為284.75億元，雖較去年同期減少3.45％，但仍穩坐歷史次高。

智易上半年因疫情干擾，EPS滑落至3元，小輸去年同期的3.73元，但隨著疫情的干擾告一段落，第3季訂單需求強勁，帶動智易營收順利回溫，7月營收甚至還以31.94億元，創下歷史次高及歷年同期新高，下半年的表現應會優於上半年。

智易 搶商機越南擴廠

智易（3596）自行研發的5G CPE用戶端產品已成功打入多家電信運營商客戶，今年下半年就會陸續出貨，也與車電公司攜手協作，聯合開發融合毫米波之相關產品及應用，此外，智易亦積極投入5G開放網路架構（Open RAN）之開發，以重點投入小型基地台（Small Cell）帶來的潛在商機。

為搶得新商機，智易積極搶建越南新廠，該廠已於日前動工，現正在加速建置中，最快明年下半年就能完工試產。屆時，總產能可望較目前大幅增加。現階段智易中國及越南生產基地的佔比規劃約為7:3，新廠完成後預計修正為5:5，不過，智易強調，佔比未來還是得視客戶訂單需求，再做機動調配。

中磊 年營收上看350億

中磊（5388）長期致力於LTE/5G行動通訊領域前瞻技術的發展，包括小型基地台、CBRS、LTE私網、NB-IoT/LTE-M模組和LTE/5G用戶終端設備，都是中磊拿手的技術，其中尤以深耕最久的小型基地台最為著名，中磊還因為布局時間最早，儼然成了小型基地台的新指標。

為了拉高毛利，中磊改變接單模式，近年來與電信客戶直接交易比例逐年提高，再加上東南亞、中南美洲、印度等新興市場訂單到位，也連帶推升營收步步高升，今年儘管有新冠肺炎疫情的干擾，但中磊6月營收仍以歷史次高傲視群雄，法人看好中磊下半年營運仍可望保有旺季水準，全年營收有望挑戰歷史第三高，上看350億元。